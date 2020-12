07.12.2020 12:46 Uhr

Loredana blamiert Cathy Hummels vor laufender Kamera

Bei der diesjährigen ''Ein Herz für Kinder''-Gala ließ Rapperin Loredana mal eben 100.000 Euro für den guten Zweck springen. Doch die Künstlerin machte noch mit einer ganz anderen Aktion auf sich aufmerksam.

Trotz Corona versammelte sich am 5. Dezember das Who is Who der deutschen Prominenz bei der “Ein Herz für Kinder“-Gala in Berlin. Reingelassen wurde natürlich nur, wer vor dem Studio in Adlershof negativ getestet wurde. Neben dem “ZDF“ übertrug auch die “Bild“-Zeitung das Event auf ihrer Webseite live.

Gemütlicher Plausch mit Cathy Hummels

Dort gab es vorab auch die “Backstage“-Show zu sehen, die von keiner geringeren als Cathy Hummels (32) moderiert wurde. Während der Sendung empfing die Influencerin vor weihnachtlicher Deko mehrere Gäste, um mit ihnen über die Pandemie, das Heilige Fest und was noch viel wichtiger ist: über Instagram-Follower zu quatschen. Auch Loredana (25) nahm neben der Spielerfrau platz. Doch im Gegensatz zu Cathy hatte die Rapperin offensichtlich kein Plan, mit wem sie das Vergnügen hatte.

Spendenaufruf per Insta-Story

Nachdem die Schweizerin zunächst höflich Rede und Antwort gestanden hat und dabei ausplauderte, dass sie die Feiertage mit ihrer Mutter in den Bergen verbringen wird, bat Cathy die Künstlerin abschließend darum, mit ihr gemeinsam einen Spendenaufruf per Instagram zu starten. Immerhin folgen der Blondine dort auch rund 2,8 Millionen Follower.

Peinliche Situation für beide

“Wie heißt du nochmal?“, fragte Loredana die Moderatorin daraufhin völlig unerwartet, während sie ihr Handy aus der Tasche angelte. “Ich heiße Cathy“, flüsterte die Spielerfrau der Rapperin sichtlich verwirrt zu. Ganz schön peinlich, nicht nur für Cathy selbst, sondern auch für Loredana. Gute Vorbereitung auf eine Show sieht jedenfalls anders aus. Zudem dürfte sich die 32-Jährige spätestens seit ihren Moderationsjobs bei “Love Island“ und “Kampf der Realitystars“ einen eigenen Namen gemacht haben.

Galerie

Loredana hat selbst eine Tochter

Loredana selbst schien die Sache allerdings nicht im Ansatz peinlich gewesen zu sein. “Hey Leute, ich sitze hier mit Cathy…also spendet“, posaunte die 25-Jährige ihren Fans anschließend in ihrer Story gewohnt lässig entgegen. Immerhin richten sich die Spenden auch an Kinder in Not. Als Mutter einer kleinen Tochter war die Gala also auch für Loredana eine absolute Herzensangelegenheit.

Großzügige Spende trotz Corona-Krise

Während andere Promis während der Show am Abend bekannt gegeben haben, 1000 Euro zu spenden, legte Loredana noch ein paar Schippen drauf. “Ich habe selbst eine gesunde Tochter und bin mega dankbar dafür. Ich verdiene bisschen mehr und gebe 100.000 Euro“, verkündete die Musikerin. Ganz schön großzügig, wenn man bedenkt, dass die Pandemie auch an der Schweizerin nicht spurlos vorbei gegangen ist. Immerhin musste Loredana in den vergangenen Monaten sämtliche Auftritte absagen.

So viel soll Loredana verdienen

Ihr Portemonnaie dürfte sie mit der Spende aber nur geringfügig erleichtert haben. Laut der “Bild“-Zeitung soll die Rapperin pro Tag rund 4.000 Euro verdienen. Auf Spotify ist die Granate mittlerweile immerhin auch die meistgestreamte Künstlerin Deutschlands. (JuC)