17.12.2020 20:15 Uhr

Loredana: Die Rapperin wohnt wieder mit Ex-Mann Mozzik zusammen

Gibt es tatsächlich ein Liebes-Comeback zwischen Rap-Queen Loredana und ihrem Ex-Mann Mozzik? Ein Insider aus dem engsten Kreis der beiden packt jetzt ziemlich eindeutige Details über den Beziehungsstatus des ehemaligen Traumpärchens aus...

Sind sie oder sind sie nicht? Die Fans und Follower von Rapperin Loredana und Rapper Mozzik spekulieren schon seit Wochen, ob zwischen den beiden wieder etwas läuft. Indizien dafür gibt es genug. Nun will ein Insider wissen, dass die Blondine und der albanische Musiker tatsächlich wieder zusammengefunden haben. Die Sache scheint sogar so ernst zu sein, dass die beiden bereits wieder in einer gemeinsamen Wohnung leben.

Liebes-Comeback mit Mozzik?

Sie waren DAS Liebespaar der Deutschrap-Szene, doch im Oktober 2019 war alles aus: Loredana und Mozzik gehen getrennte Wege. Bis jetzt! Vor einigen Tagen wurde der erste Teil ihrer Spotify-Dokumentation „Loredana die Doku“ veröffentlicht und dort gesteht sie: „Ich glaube, es gibt immer einen Menschen im Leben, mit dem man seelenverwandt ist. Den man nicht wechseln kann. Egal ob wir jetzt getrennt waren oder jetzt vielleicht zusammen sind oder auch nicht. Ich finde, das spielt gar keine Rolle.“ Kurz darauf entdecken aufmerksame Fans, dass die Rapperin ihren Ehering wieder trägt. Nun hat ein Insider gegenüber albanischen Medien weitere private Details ausgeplaudert: Loredana und Mozzik sind zusammengezogen!

Gemeinsame Wohnung?

Schenkt man dem Insider, der aus dem nahen Umfeld der beiden stammen soll, Glauben, leben die Musiker inzwischen zusammen in einer Wohnung in Deutschland. Grund für den Versöhnungskurs könnte ihre gemeinsame Tochter Hana sein. Erst vor kurzem stellt Loredana klar, dass Mozzik, der mit bürgerlichem Namen Gramoz Aliu heißt, immer einen Platz in ihrem Herzen haben wird: „Zwischen mir und ihm ist es natürlich gut. Wir haben ein Kind zusammen. Du kannst da jetzt nicht irgendwelche Filme schieben. Er wird für mich immer eine Bedeutung haben. Ich meine, meine Tochter sieht ja aus genau wie er. Wie soll ich denn diesen Typen hassen?“

Große Überraschung für die Fans

Auch ein weiteres Geheimnis lüftet der Insider: Angeblich planen Loredana und Mozzik gemeinsam eine große Überraschung für die Fans, die Anfang nächsten Jahres bekannt gegeben werden soll. Ob es sich dabei um ein öffentliches Statement zum Liebes-Comeback handelt? Details dazu will der Bekannte der beiden nicht verraten.

Galerie

Gemeinsames Projekt?

Die Follower spekulieren, ob es sich dabei vielleicht auch um eine erneute musikalische Collaboration der beiden handeln könnte. Bereits in der Vergangenheit konnte das ehemalige Rapper-Traumpärchen mit Hits wie „Romeo & Juliet“ oder „Bonnie & Clyde“ bei den Fans landen. Wäre also denkbar, dass Loredana und Mozzik an alte Erfolge anknüpfen wollen – beruflich – wie auch privat. (AB)