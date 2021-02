Loredana: Gemeinsamer Urlaub mit Ex-Mann Mozzik

16.02.2021 20:30 Uhr

Immer wieder wird über den Beziehungsstatus von Loredana und Mozzik spekuliert. Jetzt ist das Ex-Ehepaar gemeinsam im Urlaub...

Bereits seit mehreren Monaten spekulieren Fans der beiden Deutschrap-Stars Loredana (25) und Mozzik (25) immer wieder über ein Liebes-Comeback des Ex-Ehepaares. Jetzt sind die beiden sogar gemeinsam im Urlaub…

Sie sind zusammen in Dubai

Offiziell sieht man Loredana und Mozzik zwar nicht auf gemeinsamen Urlaubsbildern, wer allerdings die Instagram-Storys und Posts der beiden angeguckt hat, bemerkt sofort: Sie sind derzeit zusammen auf Reisen. Gemeinsam mit ihrer zweijährigen Tochter Hana und anderen Familienmitgliedern urlauben die Rapper nämlich in Dubai und genießen das in vollen Zügen.

Bestätigen sie damit das Liebes-Comeback?

Der gemeinsame Urlaub ist für viele Fans ein neuer Beweis für ein mögliches Liebes-Comeback. „Meint ihr, die beiden sind wieder zusammen?“, rätselt ein Zuschauer in den Kommentaren. Andere vermuten, dass die Eltern gemeinsam unterwegs sind, weil sie bald wieder neue Musik zusammen machen wollen. Ob Loredana und Mozzik also wirklich wieder zusammen sind, wirklich neue Musik herausbringen wollen oder ihrer Tochter Hana einfach nur einen schönen gemeinsamen Urlaub ermöglichen möchten, bleibt wohl ihr Geheimnis.

Loredana findet rührende Worte für Mozzik

Erste Gerüchte, dass die gebürtige Schweizerin und der Kosovo-Albaner wieder ein Paar sind, kommen bereits im Dezember letzten Jahres auf. Loredana findet in ihrer vierteiligen Doku auf Spotify nämlich rührende Worte für ihren Ex-Mann: „Ich glaube, es gibt immer so einen Menschen im Leben, mit dem man seelenverwandt ist, den man nicht wechseln kann. Egal ob wir getrennt waren oder jetzt vielleicht zusammen sind oder auch nicht. Ich finde, das spielt gar keine Rolle.“

Sind die beiden zusammen gezogen?

Verdichtet werden diese Vermutungen nur wenige Tage später. Aufmerksame Fans entdecken nämlich, dass die Rapperin ihren Ehering wieder trägt. Außerdem will ein Insider damals wissen, dass die Blondine und der albanische Musiker tatsächlich wieder zusammengefunden haben. Die Sache scheint sogar so ernst zu sein, dass die beiden bereits wieder in einer gemeinsamen Wohnung leben, erzählt der Insider gegenüber albanischen Medien.

