04.01.2021 13:00 Uhr

Loredana: So sieht sie nicht mehr aus!

Neues Jahr, neue Frisur! Loredana überrascht ihre Fans kurz nach Silvester mit einem komplett neuen Look!

Ob lang, kurz, rot, blond oder braun – Loredana (25) probiert mit Perücken immer mal wieder verschiedene Looks aus. Jetzt hat sich die Deutschrapperin allerdings langfristiger für eine neue Frisur entschieden…

Neues Jahr, neues Haar!

Schon im September letzten Jahres hatte Loredana eine dunkle Kurzhaarperücke getragen. Der Look scheint ihr so gut gefallen zu haben, dass sich die Mutter einer zweijährigen Tochter jetzt von ihrer blonden Mähne verabschiedet hat. Aber: Die Haare sind nicht nur kurz, sondern auch nicht mehr blond! Mit Hilfe vom Schweizer Friseur Marko von „Lapis Beauty“ wird ihr stylisher Kurzhaarschnitt im Handumdrehen dunkelbraun gefärbt.

Loredana überzeugt mit neuer Frisur

Nicht nur Loredana selbst gefällt ihr neuer Look, auch ihre Fans kommen aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Neben zahlreichen Herzaugen-Emojis, schreibt eine Followerin zum Beispiel: „Steht dir anders das braun!“ Ein anderer schreibt: „Ich dachte, du mit braunen Haaren wäre eine schlechte Idee, aber nach diesem Bild hab ich meine Meinung geändert!“

Sie bringt ihre eigene Beauty-Marke raus

Neben der neuen Frisur erwartet Loredana auch noch ein neues Projekt in 2021. Auf ihrem Instagram-Kanal postete die Rapperin Ende letzten Jahres nämlich ein Bild mit weißem extravaganten Graphic-Eyeliner und fragt ihre Fans darunter: „Willst du diesen Eyeliner?“ Damit kündigte Loredana an, dass sie ihre eigene Beauty-Marke namens „1218BEAUTY“ herausbringt. Die Zahlenkombination im Namen ihrer neuen Marke steht für den Geburtstag ihrer zweijährigen Tochter Hana, die sie gemeinsam mit dem Rapper Mozzik hat.

Emotionale Botschaft an ihre Tochter

Nicht nur am Namen ihrer Marke merkt man, wie wichtig Loredana ihre Tochter ist. An ihrem zweiten Geburtstag veröffentlichte Loredana eine emotionale Botschaft die an ihre Tochter gerichtet ist. „Vielleicht mach ich nicht alles richtig, aber du solltest wissen, ich gebe mein Bestes. Vielleicht bin ich viel unterwegs, aber du solltest wissen, du bist immer in meinem Kopf und ich tu es für deine Zukunft“, so die 25-Jährige. Aufgrund der abgesagten Auftritte wegen der Corona-Pandemie hatte die Rapperin in den vergangenen Monaten immerhin etwas mehr Zeit für ihre Tochter.

(AK)