15.12.2020 21:30 Uhr

Loredana unter Tränen: Emotionales Interview über den Tod ihres Vaters

Loredana wird in einem neuen Interview sehr privat. Ein Thema bringt die taffe Rapperin sogar zum Weinen...

Loredana (25) ist eine der erfolgreichsten Deutschrapperinnen in der Szene. In einem Interview geht es jetzt neben ihrer Musik auch viel um ihr Privatleben. Ein Thema sorgt sogar dafür, dass die 25-Jährige vor laufender Kamera weint.

Loredana kommen die Tränen

In einem Interview für Apple Music mit dem Host von „HYPED Radio“ Aria Nejati auf YouTube kommt auch ein für Loredana sehr emotionales Thema auf: Der Tod ihres Vaters im vergangenen Jahr. Vor laufender Kamera kommen der eigentlich taffen Musikerin die Tränen. Sie erklärt: „Zeit zum Verarbeiten hatte ich gar nicht. Das ist ja das schlimme daran. Weil ich glaube, ein Mensch braucht seine Zeit. Und die war halt nicht da.“

„Ich habe keine Straftat begangen“

Doch Loredana spricht nicht nur über den Tod ihres Vaters, sondern auch über andere unschöne Dinge, die sie im letzten Jahr begleitet haben. Die Betrugsvorwürfe und der damit einhergehende Prozess gegen die Rapperin, machte sie zur Zielscheibe der Nation. Im Interview beteuert sie: „Ich bin ja unschuldig. Ich habe keine Straftat begangen.“ Trotzdem zahlte sie ihrem angeblichen Betrugsopfer das Geld zurück. „Also gezahlt wurde es. Die hat ihr Leben zurück, das war mir am wichtigsten. […] Dann begleichst du halt die Schuld von jemand anderem, ist egal von wem“, verrät Loredana.

Ihre Tochter Hana lernt vier Sprachen

Das letzte Jahr brachte allerdings nicht nur Schattenseiten mit sich. Die Corona-Pandemie und Loredanas dadurch abgesagte Tour verschafften der Rapperin mehr Zeit mit ihrer fast zweijährigen Tochter Hana. Die stolze Mama verrät sogar, dass Hana mit vier verschiedenen Sprachen aufwächst: Albanisch, Deutsch, Schweizerdeutsch und Englisch. „Wir reden alles so ein bisschen gemischt. Sie versteht komplett alles“, schwärmt Loredana von ihrer gemeinsamen Tochter mit dem Rapper Mozzik.

Erneute Andeutungen auf Liebes-Comeback mit Mozzik

Eigentlich sind die gebürtige Schweizerin und Mozzik ja getrennt, doch bereits in ihrer vierteiligen Doku von Spotify heizt Loredana die Gerüchteküche um ein mögliches Liebes-Comeback an. Dort erzählt sie nämlich: „Ich glaube, es gibt immer so einen Menschen im Leben, mit dem man seelenverwandt ist, den man nicht wechseln kann. Egal ob wir getrennt waren oder jetzt vielleicht zusammen sind oder auch nicht. Ich finde, das spielt gar keine Rolle.“ Auch im neuesten Interview macht die 25-Jährige wieder Andeutungen: „Ob man jetzt zusammen ist, oder nicht zusammen ist, spielt ja gar keine Rolle.“

„Jetzt bin ich ein Ufo-Fan geworden“

In dem Interview geht es neben Loredanas Privatleben auch um ihr neues und zweites Studioalbum „Medusa“. Besonders überraschend für die Fans, ist eins der zwei Features auf dem Album, denn im Song „Kein Hunger“ wird sie vom Rapper Ufo361 unterstützt. Für Loredana selbst war diese Zusammenarbeit genau so überraschend, denn sie erzählt, dass sie nie wirklich Kontaktpunkte zu Ufo hatte. Das hat sich aber geändert: „Jetzt bin ich ein Ufo-Fan geworden.“

Kormetik von Loredana

Die Musikerin hat jedoch nicht nur ihr neues Album rausgebracht, sondern verkündet vor kurzem auf ihrem Instagram-Kanal, dass sie ihre eigene Beauty-Marke namens „1218BEAUTY“ auf den Markt bringt. Bisher weiß man nur, dass ein Eyeliner unter den Produkten sein soll, aber in ihrer Story hört es sich so an als würde das nicht das einzige Produkt ihrer neuen Marke bleiben…

(AK)