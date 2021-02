Loredana zeigt sich ungeschminkt und ohne Filter – Fans rasten aus!

25.02.2021 10:29 Uhr

Deutschrapperin Loredana zeigte sich bis jetzt nie komplett ungeschminkt und ohne Beauty-Filter auf ihrem Social-Media-Profil. Bis jetzt! Die 25-Jährige setzt mit ihrer aktuellen Instagram-Story ein cooles Statement und beweist, dass sie auch natürlich wunderschön ist.

Normalerweise kennt man Rapperin Loredana (25) aus ihrem Musikvideos oder Instagram-Fotos immer top gestylt, mit perfektem Make-Up und in den schönsten Outfits. Jetzt zeigt sich die Mutter einer zweijährigen Tochter von einer ganz neuen Seite. Super natürlich und immer noch bildschön.

So hübsch ist Loredana ohne Make-up

Aktuell macht Loredana gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Mozzik (25) und der gemeinsam Tochter Hana (2) Urlaub in Dubai. Während ihrer kleinen Auszeit im sonnigen Paradies überrascht die Rapperin ihre Fans mit ganz neuen Seiten von sich. Seiten, die von der 25-Jährige bislang nicht bekannt waren. Zum allerersten Mal postete sie sich ganz natürlich, ohne Make-up und Beauty-Filter. Dazu schreibt sie: „That’s the real me“, übersetzt bedeutet „Das ist das wahre Ich“. Nicht nur ihre Fans sind begeistert, auch wir lieben die ungeschminkte Loredana!

Mehr Realität auf Instagram

Der all natural Look steht der Rapperin wirklich gut. Mit ihrem natürlichen Foto sorgt Loredana für mehr Realität auf Instagram. Denn auf der Social-Media-Plattform scheint jeder perfekt zu sein. Selbst nach dem Aufstehen zeigen sich die Influencer top gestylt und wunderschön. Die 25-Jährige stellt sich genau gegen dieses vorgelebte Klischee. Sie zeigt sich genau so, wie sie ist. Die ständige Jagd nach Perfektion auf Instagram sollte endlich ein Ende haben. Ein gesunder Umgang mit den sozialen Medien ist das A und O. Loredana macht es genau richtig!

So süß ist ihre Tochter

In ihrer Instagram-Story zeigt sich Loredana von ihrer ganz privaten Seite. Neben ihrem ungeschminkten Selfie veröffentlicht die Rapperin zuckersüße Schnappschüsse von sich und ihrer kleinen Tochter Hana. Beide strahlen in die Kamera. Zu dem Foto schreibt sie: „God is great“, was übersetzt „Gott ist großartig“ bedeutet. Auf einem anderen Bild plantscht das Mutter-Tochter-Duo im Pool. Die zwei genießen ihre Familien-Zeit in vollen Zügen.

Ihr erstes Bikini-Bild

Während ihres Dubai Urlaubs hat sich die Rapperin wirklich verändert. Sie zeigt Seiten, die wir von der Blondine nicht gewohnt sind. Denn ihr No Make-up Foto ist nicht der einzige Instagram-Post, mit dem Loredana ihre Fans überrascht. Die 25-Jährige zeigte sich kürzlich zum ersten Mal seit Beginn ihrer Karriere im Bikini. Alte Postings wurden schon vor langer Zeit von ihrem Profil gelöscht. Loredana ist in Topform und ihre Fans sind begeistert. Denn normalerweise hüllt sie sich am liebsten in weite Oversize-Klamotten und lässt damit nur erahnen, was ich darunter verbirgt.

(TSK)