Loredana zeigt sich zum ersten Mal im Bikini!

19.02.2021 20:30 Uhr

Loredana überrascht ihre Fans mit einem ungewohnten Foto direkt aus Dubai. Völlig entspannt und ungewohnt freizügig zeigt sich die Rapperin im knappen Bikini.

Das gab es noch nie! Deutschrap-Star Loredana (25) zeigt sich zum ersten Mal seit dem Beginn ihrer Karriere im Bikini. Die 25-Jährige ist in Topform und ihre Fans sind begeistert. Denn normalerweise hüllt sich Loredana am liebsten in weite Oversize-Klamotten und lässt damit nur erahnen, was ich darunter verbirgt. Derzeit befindet sich die Rapperin mit ihrem Ex-Freund Mozzik (25) und der gemeinsamen Tochter Hana (2) im Dubai-Urlaub.

Ihr erstes Bikini-Foto

30 Grad, Sonne, Strand und strahlend blauer Himmel. Perfektes Bikini-Wetter, findet auch Loredana. Die 25-Jährige heizt ihren 2,8 Millionen Fans ordentlich ein. In ihrer Instagram-Story postet Loredana ein Spiegel-Selfie, das sie in einem kobaltblauen Bikini zeigt. Die Rapperin ist in Topform und das darf ruhig jeder sehen. Seit ihrem Erfolg als Künstlerin ist es übrigens Loredanas erstes Bikini Foto. Alte Postings wurden schon vor langer Zeit von ihrem Profil gelöscht. Über das Bild schreibt sie: „Danke hana!!!!!!!“ Damit ist ihre zweijährige Tochter Hana gemeint.

Loredana zeigt sich nie freizügig

Ein Bikinibild? Eigentlich undenkbar bei Loredana. Wenn man sich ihren Instagram-Account etwas genauer anschaut fällt auf, dass sich die Rapperin selten, sogar fast nie in figurbetonten oder sexy Klamotten zeigt. Die 25-Jährige ist ein großer Fan von Oversize-Looks. In der Vergangenheit betonte Loredana immer wieder, dass sie als Künstlerin wahrgenommen werden möchte und der Fokus nicht auf ihrem Körper liegen soll. Ein Grund, wieso die Rapperin auf freizügige Outfits wie die ihrer Rapkollegin Shirin David (25) verzichtet. Dass sich Loredana also jetzt erstmals im Bikini zeigt ist, eine kleine Sensation.

Das Gegenteil von Shirin David

Ganz anders sieht es bei der weiblichen Konkurrenz aus. Für Shirin David etwa kann es gar nicht sexy genug sein, ob in ihren Musikvideos oder auf ihrem Instagram-Profil. Sex Sells wird bei der Rap-Queen ganz groß geschrieben. Das komplette Gegenteil ist da Loredana. Für sie hat Freizügigkeit im Musikgeschäft nichts zu suchen. Das betonte die Mutter einer zweijährigen Tochter immer wieder. Könnte genau diese Meinungsverschiedenheit der Grund für die anhaltenden Gerüchte um einen Beef zwischen den beiden Rapperinnen sein?

Galerie

Loredana hält angeblich nichts von Shirin

Immer wieder wird wild spekuliert, ob sich die zwei Deutschrapperinnen wirklich nicht ausstehen können. In einem früheren Interview lästerte Loredana ganz ungeniert über ihre Kollegin. Darin betonte sie immer wieder, dass sie überhaupt nichts von der „Gib Ihm“-Interpretin hält. Shirin David sei „einfach überhaupt nicht ihr Geschmack“. Vor allem das äußere Erscheinungsbild scheint Loredana gar nicht zu gefallen. Ob damit Shirins knappe Outfits gemeint sind? Auf ein Feature der beiden Rap-Stars können wir wohl lange warten.

Was geht da mit ihrem Ex-Freund?

Bereits seit mehreren Monaten fragen sich Fans der beiden Deutschrap-Stars Loredana und Mozzik, ob es bald ein Liebes-Comeback des Ex-Ehepaares geben wird. Der gemeinsame Urlaub heizt die Gerüchte immer weiter an. Offiziell sieht man Loredana und Mozzik zwar nicht auf gemeinsamen Urlaubsbildern, wer allerdings die Instagram-Storys und Posts der beiden angeguckt hat, bemerkt sofort: Sie sind derzeit zusammen auf Reisen und genießen ihren Familienurlaub in vollen Zügen.

(TSK)