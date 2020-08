Lori Loughlin: Fünf Monate Haft für ihren Ehemann Mossimo Giannulli

21.08.2020 19:10 Uhr

Das Urteil für Lori Loughlins Ehemann im College-Bestechungsskandal ist gefallen. Mossimo Giannulli muss für fünf Monate hinter Gitter.

Der Prozess um Lori Loughlin (56, „Full House“) und ihren Ehemann Mossimo Giannulli (57) im College-Bestechungsskandal neigt sich dem Ende. Am Freitag (21. August) wurde Giannulli zu einer fünfmonatigen Haftstrafe verurteilt. Das gab die US-Staatsanwaltschaft des Bezirks Massachusetts bei Twitter bekannt. Zudem sehe sich der Designer einer anschließenden zweijährigen Überwachung gegenüber sowie einer Geldstrafe von 250.000 US-Dollar und 250 abzuleistenden Stunden gemeinnütziger Arbeit.

Mossimo Giannulli sentenced in #CollegeAdmissionsScandal to 5 months in prison, 2 years of supervised release during which time he must complete 250 hours of community service and ordered to pay a fine of $250,000

— U.S. Attorney MA (@DMAnews1) August 21, 2020