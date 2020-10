30.10.2020 20:05 Uhr

Lori Loughlin hat ihre Haftstrafe angetreten

"Full House"-Star Lori Loughlin wird die kommenden zwei Monate im Gefängnis verbringen. Am Freitag hat sie ihre Haftstrafe angetreten.

Schauspielerin Lori Loughlin (56) hat ihre zweimonatige Haftstrafe angetreten. Wie „NBC News“ unter Berufung auf Angaben von Gefängnisbeamten und der Bundesstaatsanwaltschaft berichtet, habe sich der „Full House“-Star am Freitag (30. Oktober) im US-Bundesgefängnis für weibliche Insassen in Dublin, Kalifornien, gemeldet. Dabei handele es sich um dieselbe Strafanstalt, in der auch „Desperate Housewives“-Star Felicity Huffman (57) ihre Strafe verbüßte.

Zwei Monate Haft

Loughlin wurde im August zu zwei Monaten Gefängnis, einer Geldstrafe von 150.000 Dollar und 150 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Ihr Ehemann, Designer Mossimo Giannulli (57), sieht sich unterdessen einer fünfmonatigen Haftstrafe sowie 250 Sozialstunden und 250.000 US-Dollar Buße gegenüber. Das Ehepaar bekannte sich des Betrugs schuldig, 500.000 Dollar gezahlt zu haben, um seine beiden Töchter an die University of Southern California zu bringen.

An Weihnachten zu Hause?

Wie es heißt, habe Loughlin bis 19. November Zeit gehabt, ihre Haftstrafe anzutreten. Warum sie diesen Schritt knapp drei Wochen eher wagte? Die Schauspielerin hoffe, „bis Weihnachten zu Hause zu sein“, sagte eine namentlich nicht genannte Quelle dem US-Magazin „People“. In den kommenden Wochen scheint sie jedenfalls vorerst auf ihre Liebsten verzichten zu müssen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie sind derzeit keine Besucher im Gefängnis erlaubt, informiert die Strafanstalt auf ihrer Website. Dort wird Loughlin bereits als registriert aufgeführt.

(cos/spot)