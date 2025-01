Statement in den sozialen Medien Los Angeles in Flammen: Stephen King fordert Absage der Oscars

Stephen King findet die Verleihung der Oscars unter den aktuellen Umständen unpassend. (jom/spot)

SpotOn News | 18.01.2025, 12:00 Uhr

US-Schriftsteller Stephen King kritisiert angesichts der Brände in Los Angeles die weiterhin geplante Verleihung der Oscars. Es fühle sich so an, als ob "Nero Geige spielt, während Rom brennt".

Die verheerende Feuer-Katastrophe in Los Angeles hat die Welt von Hollywood durcheinandergewirbelt. Filmpremieren wurden abgesagt, Award-Shows oder Bekanntgaben von Nominierungen verschoben. An der Vergabe der Oscars im März wird bis jetzt festgehalten. US-Starautor Stephen King (77) hat eine klare Meinung, was die weiter geplante Oscar-Verleihung trotz der Waldbrände in Los Angeles anbelangt.

Auf seinem Threads-Account schreibt er: "Ich höre, was ihr über die Oscars sagt, dass sie eine Feier des Lebens sind, und dass die Show weitergehen muss, bla, bla, bla und so weiter und so fort." Dies mache alles einen gewissen Sinn, aber für ihn fühle es sich immer noch so an, "als würde Nero Geige spielen, während Rom brennt. Oder in diesem Fall, schicke Klamotten tragen, während L.A. brennt".

Video News

Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen verschoben

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hatte am 13. Januar bekanntgegeben, dass die bereits vom 17. auf den 19. Januar verschobene Veröffentlichung der Nominierungen für den bekanntesten Filmpreis erneut verschoben wird. Die Oscar-Nominierungen sollen nun am Donnerstag, den 23. Januar bekannt gegeben werden. Das berichtete "The Hollywood Reporter", nachdem Academy-CEO Bill Kramer und Präsidentin Janet Yang (68) eine Erklärung abgegeben hatten.

Darin hieß es: "Aufgrund der immer noch andauernden Brände in der Region um Los Angeles halten wir es für notwendig, den Abstimmungszeitraum zu verlängern und das Datum der Nominierungsbekanntgabe zu verschieben, um unseren Mitgliedern mehr Zeit zu geben." Die 97. Academy Awards sind weiter für Sonntag, den 2. März 2025 angekündigt.

Laut "Hollywood Reporter" sind die Oscars in ihrer gut 96-jährigen Geschichte noch nie abgesagt worden, auch nicht zu dunkelsten Corona-Zeiten. Und dies treffe auch auf die 97. Verleihung zu. Das Medium habe mit "hochrangigen Vertretern der Academy sowie mit Personen gesprochen, die einigen der genannten A-Promis nahestehen". Demnach könne "kategorisch" ausgeschlossen werden, dass eine Absage erwogen werde. Eine angebliche "Bedrohung für die Oscars", über die zuvor "The Sun" berichtete, gebe es nicht.