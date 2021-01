22.01.2021 13:04 Uhr

„Lost“-Star Mira Furlan ist tot

Bekannt wurde sie in den Serien "Babylon 5" und "Lost". Jetzt ist die kroatisch-amerikanische Schauspielerin Mira Furlan im Alter von 65 Jahren verstorben.

Die kroatisch-amerikanische Schauspielerin Mira Furlan ist im Alter von 65 Jahren verstorben. Wie auf ihrem offiziellen Twitter-Account bekannt gegeben wurde, starb sie am 20. Januar 2021. Weitere Details wurden offiziell nicht veröffentlicht. Die kroatische Tageszeitung „Vecernji list“ berichtet aber mit Berufung auf die Familie der Toten, dass Furlan den Folgen einer Infektion mit dem gefährlichen West-Nil-Virus erlag.

Demnach sei sie von einer infizierten Mücke gestochen worden und habe seit Monaten mit schwersten Symptomen gekämpft. Trotz bester Versorgung in einem US-Krankenhaus sei sie letztendlich der tückischen Krankheit erlegen.

Sie zog Anfang der 90er-Jahre in die USA

Der „Babylon 5“-Schöpfer J. Michael Straczynski (66) sprach in einem kurzen Twitter-Statement vom Verlust einer guten sowie freundlichen Frau und einer umwerfend talentierten Darstellerin. Die ganze Crew sei am Boden zerstört: „Es ist eine Nacht großer Traurigkeit, denn unsere Freundin und Kameradin ist den Weg gegangen, auf dem wir sie nicht erreichen können.“

Mila Furlan wurde 1955 in Zagreb im damaligen Jugoslawien geboren, emigrierte jedoch Anfang der 90er-Jahre gemeinsam mit ihrem Ehemann in die USA. Berühmt wurde sie vor allem aufgrund der Darstellung der Botschafterin Delenn in 110 Episoden der Science-Fiction-Serie „Babylon 5“ in den Jahren 1994 bis 1998. Außerdem spielte sie in der gefeierten ABC-Serie „Lost“ die Rolle der Danielle Rousseau.

(dr/spot)