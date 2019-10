Louis Tomlinson kündigt endlich neuen Song an

Louis Tomlinson bringt heute neue Musik heraus. Der ehemalige One Direction-Star veröffentlicht am heutigen Donnerstag (24. Oktober) seinen neuen Song, der den Titel ‚We Made It‘ trägt und ´der auch auf seinem Debüt-Solo-Album ‚Walls‘ erscheinen soll, auf das die Fans bereits eine ganze Weile warten.

Der britische Sänger versprach in letzter Zeit aber immer wieder, dass das Album das lange Warten definitiv wert sei. Zumindest einen Vorgeschmack können die Fans ab heute schon einmal hören. Um 9.30 Uhr deutscher Zeit wird der Song auf dem britischen Radiosender ‚SiriusXM‘ gespielt, was die Premiere werden wird.

Das Albumdebüt ist fertig

In einer Reihe von Beiträgen auf seinem Account bei Twitter hatte Louis kürzlich erst verkündet: „Ich kann Donnerstag kaum erwarten! #WeMadeIt wird bei @SiriusXM Premiere feiern. @MorningMashup um 8.30 [britische Zeit]! Ich höre mir gerade das Album noch einmal an und ich werde nicht lügen: Es wird die lange Zeit des Wartens definitiv wert sein! Ich kann es gar nicht mehr erwarten, dass ihr es alle hört.“

Danach verriet er das Veröffentlichungsdatum in einem GIF: „Ich habe einen neuen Mix für etwas für das Album. WE MADE IT, DONNERSTAG, 24. OKTOBER.“