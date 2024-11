Startet im Januar „Love is Blind: Germany“: Steffi Brungs und ihr Mann Chris moderieren

Die Gesichter der deutschen Version von "Love is Blind": Steffi Brungs und Chris Wackert. (lau/spot)

SpotOn News | 19.11.2024, 13:52 Uhr

Netflix hat für den deutschen Ableger von "Love is Blind" ein Moderations-Ehepaar gefunden. Der aus dem "Sat.1-Frühstücksfernsehen" bekannte Chris Wackert und RTL-Moderatorin Steffi Brungs führen durch die Datingshow.

Ab dem Januar kommen Netflix-Abonnenten in den Genuss einer deutschen Version der populären Datingshow "Love is Blind". Jetzt hat der Streamingdienst auch bekannt gegeben, welches Ehepaar durch "Love is Blind: Germany" als Moderatoren-Duo führen wird: der aus dem "Sat.1-Frühstücksfernsehen" bekannte Chris Wackert (35) und seine Ehefrau Stephanie "Steffi" Brungs (35), die aus zahlreichen RTL-Formaten bekannt ist.

Erfolgsformat "Love is Blind"

"Love is Blind" startete erstmals 2020 auf Netflix. In der deutschen Variante werden ebenfalls 30 heiratswillige Singles auf die Suche nach der großen Liebe gehen. Das Besondere an der Datingshow: Die Singles lernen sich blind, also abgeschirmt durch einen Sichtschutz, kennen. Darauf folgt bei Sympathie die Verlobung, erst dann sehen sich die Teilnehmer erstmalig. Im Anschluss lernen sie Freunde und Familie kennen und treten im großen Finale einer Staffel gegebenenfalls vor den Traualtar, um sich das Jawort zu geben.

Die US-Version von "Love is Blind" moderiert das Ehepaar Nick (51) und Vanessa Lachey (44). Lokale Ableger in Ländern wie etwa Brasilien, Japan oder Großbritannien sind bereits erschienen. Moderator Chris Wackert erklärte in einer Mitteilung: "Dass die Singles bei 'Love is Blind: Germany' die alltägliche und oft überladene Dating-Welt verlassen, finde ich extrem mutig. Im besten Fall können die Dates in den Pods dafür sorgen, dass sich zwei Menschen finden und den Rest ihres Lebens miteinander verbringen. Diesen Gedanken finde ich sehr schön."

"Love is Blind: Germany" soll am 3. Januar 2025 starten.