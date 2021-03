„Love Island“: Adriano macht Schluss – Bianca will nur noch weg

21.03.2021 16:33 Uhr

Freud und Leid liegen ja bekanntlich nah beieinander – so auch bei „Love Island”. Mega-Fun gibt es für alle bei der nächsten Challenge. Bei einem schönen und romantischen Beach-Date kommen sich Julia und Amadu immer näher. Doch dann ist Schluss mit lustig: Adriano trennt sich von Bianca.

Adriano sucht am späten Abend das Gespräch mit Bianca und eröffnet ihr: „Es in der Schwebe zu halten ist einfach nicht cool!” Die 23-Jährige ist wie vor den Kopf gestoßen und erste Tränen kullern: „Sind wir in der Schwebe?” Scheinbar mehr als das, denn Adriano gesteht: „Ich weiß nicht, ob wir füreinander bestimmt sind. Es tut mir jetzt so unfassbar weh, dich weinen zu sehen, weil ich sehe wie nahe es dir geht”, so Adriano, der daraufhin Bianca tröstend in den Arm nimmt.

Verlassene Bianca denkt ans Aufgeben

Die hat aber immer noch einen Funken Hoffnung: „Ist es denn jetzt offiziell vorbei, oder wie …”

Adriano erstickt diesen im Keim: „Ich glaube tatsächlich ja. Ich bin der Meinung, dass es sowohl für dich als auch für mich das Beste ist.” Bianca ist am Boden zerstört. „Ich komme mir einfach so dumm vor. Sage jeden Tag ich bin so glücklich und jetzt das!”, so die Verlassene verzweifelt in der Strandhütte. „Für mich gab’ es hier nur Adriano und das bleibt auch so. Ich weiß nicht, wieviel Sinn das jetzt noch machen würde hier für mich!”

Julia und Amadu: Zwischen Pickel und Kuss

Amadus Handy klingelt – Naaachricht! „Bitte lies‘ uns was Schönes vor”, wünscht sich Emilia. Dieser Wunsch wird erfüllt, denn Amadu und Julia bekommen Zeit zu Zweit. Bei einem Date am Strand kann sich das Couple näher kennenlernen. Und genau das machen die Beiden auch, es wird gleich drauf los geflirtet.

„Ich habe dir gestern sehr gerne beim Trainieren zugeguckt. Lässt sich schön ansehen”, greift Julia an und massiert dem Musiker erstmal genussvoll den Rücken. „So habe ich mir das vorgestellt”, freut sich der Kölner.

Es wird sogar richtig intim, als Julia Amadu am Rücken einen Pickel ausdrückt. „So läuft es auch in einer Beziehung ab, da drückt man sich gegenseitig die Pickel aus”, weiß die beziehungserfahrene Julia. Da kann es bis zum romantischen Kuss am Strand ja nicht mehr weit sein. Julia voller Vorfreude: „Ich bin gespannt, was noch so kommt!“

Neue Granate Liza: „Ich bin einfach nicht 08/15”

Naaaaaaaachschub! Diese Granate wird „Love Island” aufmischen. Mit Liza zieht ein heißes Energiebündel in die Villa.

Die selbstbewusste 22-jährige Bielefelderin weiß genau, was ihre Vorzüge sind: „Mein Aussehen, Stil und Kleidungsgeschmack machen mich zu einer perfekten Islanderin. Ich bin einfach nicht nullachtfünfzehn. Mit meiner Figur und besonders mit meinem Po werde ich die Männer um ihren Verstand bringen.”