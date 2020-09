Love Island: Alles Fake bei Granate Max Bartel?

View this post on Instagram

@maximilianbartel_ Mit einer Fake Rolex Datejust. Was wir hier sofort sehen ist, dass seine Uhr von der Höhe her eher einer Deep sea ähnelt als einer Date just. Außerdem ist der Abstand zwischen Gehäuse und Armband viel zu groß. Möge ihm die Uhr bei Love Island alle Herzen öffnen. ————————————————————— @maximilianbartel_ With a fake Rolex Datejust. What we immediately see here is that the height of his watch is more like a Deep Sea than a Datejust. In addition, the distance between the case and the bracelet is far too large. May the watch Open all the hearts at Love Island to him. ————————————————————— Alle gezeigten Merkmale beruhen auf mehrfacher U?berpru?fung. Bei Unklarheiten werden externe Fachleute zusa?tzlich hinzu gezogen. Es werden nur Uhren gepostet die dieses Prozedere durchlaufen haben. Dies ist eine Journalistische Seite, welche Informiert. Wir distanzieren uns von jeder Form des Mobbings.