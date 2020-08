29.08.2020 12:15 Uhr

„Love Island“: Anna sucht die ganz große Liebe – oder ein Abenteuer

Die neue Staffel "Love Island" steht in den Startlöchern und Anna ist eine der Damen, die auf ein Abenteuer oder sogar auf die große Liebe hofft. Ob sie hier fündig wird?

Anna ist 24 Jahre alt und kommt aus dem schönen Dortmund. Die blonde Sachbearbeiterin träumt von der großen Liebe. Und auch wenn sie das im Fernsehen macht, würde sie Mr Right dem Fame vorziehen – auch wenn es dabei um über 100k neue Insta-Follower ginge. Liebe geht für Anna ganz klar vor.

Anna will sich bei „Love Island“ verlieben

„Ich bin total bereit für die große Liebe und möchte endlich wieder ‚Schmetterlinge im Bauch‘ haben“, erklärt Anna. „Auf die Follower kann ich für die große Liebe gut verzichten.“

Sie glaube an die Liebe auf den ersten Blick, „auch wenn es mir noch nie passiert ist.“ Vielleicht passiert es Anna ja in der Sendung vor laufenden Kameras. Wir werden sehen …

Quelle: instagram.com

Auch interessant:

Abenteuer sind auch möglich, abeeeeeeer ….

Falls es bei „Love Island“ nicht mit der großen Liebe klappt, dann wäre Anna einem Abenteuer aber auch nicht ganz abgeneigt. Eine Voraussetzung gibt es für die Blondine dabei aber trotzdem: „Ich stehe total auf Abenteuer, aber kleine Momente der Romantik brauche ich auch. Also eine gute Mischung aus beidem.“

Aber auch insgesamt ist Anna ziemlich selbstbewusst. So schätzt sie sich auf einer Skala von 1 bis 10 als eine gute 8 ein, denn „es gibt immer Dinge, an denen man arbeiten kann, aber ich bin so, wie ich bin, schon ganz zufrieden.“

Quelle: instagram.com

Galerie

Mit den Waffeln dieser Frau

Die hübsche Single-Frau mag an sich besonders ihre blauen Augen und hat neben einem gekonnten Augenaufschlag noch eine weitere Geheimwaffe, um sich ihren Traumprinzen zu angeln. Dabei setzt die Blondine auf innere Werte: „Mit meiner verpeilten und lustigen Art bringe ich alle um den Verstand.“

Der liebeshungrige Single kann aber noch mit weiteren Eigenschaften aufwarten: „Meine Ehrlichkeit und meine Freundlichkeit meinen Freunden gegenüber.“ Na, ob das auch die Single-Männer bei „Love Island“ in den Bann zieht?

Ein Mann wie Jason Derulo oder David Ortega

Rein optisch schwärmt Anna für Jason Derulo und David Ortega. Allerdings macht auch in diesem Jahr keine der beiden bei der Sendung mit. Aber halb so schlimm: Die Gute ist da nicht so festgefahren, hat aber dennoch eine genaue Vorstellung von ihrem Traummann.

„Wenn mir ein Mann entgegenkommt, der größer ist als ich, gebräunte Haut hat, durchtrainiert ist und dunkle Augen hat, dann werde ich schwach.“ Sie sei zwar nicht oberflächlich, aber: „Auf den ersten Blick zieht mich natürlich das Aussehen an, aber ohne einen tollen Charakter ist es schwierig.“

„Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“, Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.