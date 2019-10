„Love Island“: Danilos Mama jetzt doch begeistert von Dijana

Nach einigem hin und her haben in der diesjährigen „Love Island“-Staffel Danilo Cristilli (22) und Dijana Cvijetic (26) doch noch zusammen gefunden. Während der Kuppelshow war Danilo vorerst mit Melissa verkuppelt.

In der Sendung erhielten die Kandidaten Post von Daheim und Danilo Cristilli bekam einen Brief von seiner fürsorglichen Mama. Die machte in der Sendung kein Geheimnis daraus, dass sie Team Melissa war und vor allem von Dijana Cvijetic nicht besonders viel hielt.

„Mittlerweile schon“

Jetzt, nachdem einige Wochen vergangen sind und sich Danilo und Dijana im Alltag kennengelernt haben, hat auch seine Frau Mama ihre Meinung geändert. Denn ein Familienkennenlernen hat es schon gegeben, wie die beiden im Interview mit klatsch-tratsch.de verrieten.

„Ich habe seine Eltern kennengelernt, es war sehr schön“, erzählt Dijana. Und Danilo berichtet, dass die Sorge seiner Mama im TV unbegründet war und sie nun hinter den beiden steht: „Mittlerweile schon“, so der 22-jährige und fügt hinzu: „Wenn ich glücklich bin, das ist sie auch zufrieden. Sie hat sie ja jetzt auch richtig kennengelernt und sich ein eigenes Bild gemacht.“