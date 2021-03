„Love Island“: Das Halbfinale überrascht mit Massen-Auszug

29.03.2021 00:15 Uhr

Acht Islander sind raus! Bei der letzten Paarungszeremonie dieser Staffel entscheidet sich Bianca für Paco und Emilia für Alex. Nach einem ersten tränenreichen Doppelauszug kommen die Islander alles andere als zur Ruhe: Nicole und Dennis trennen sich, Julia und Amadu stecken in einer fetten Eifersuchts-Krise.

Welches Couple ist es überhaupt noch wert in das Finale der „Love Island”-Frühjahrsstaffel einzuziehen? Jana Ina Zarrella findet es bei einem Sondereinsatz in der Villa heraus und danach heißt es für sechs weitere Islander Adios „Love Island”.

Bianca wirft Adriano aus der Villa

Paarungszeremonie! Nicole, Greta, Julia und Finn Emma haben ihre Couples gewählt. Bianca ist an der Reihe zu entscheiden. Adriano oder Paco? Es ihr anzusehen, dass sie sehr mit ihren Gefühlen kämpft. „Die Person, die ich heute wähle, hat mir nach allem was war meine Leichtigkeit zurückgegeben, mir mein Lachen wieder geschenkt. Deshalb wähle ich Paco”, so die 23-Jährige mit Tränen in den Augen. Dann muss sich Emilia entscheiden. Adriano, Alex oder Leo, wen wählt die 21-Jährige?

„Vor mir stehen drei ganz wundervolle Menschen”, so Emilia. „Dann kam ein Mann hier rein, der mir einfach den Kopf verdreht hat. Ich weiß nicht, wo unser Weg enden wird. Wenn ich ein bisschen Verstand hätte, würde ich eine andere Entscheidung treffen. Aber ich habe von Anfang an hier immer auf mein Herz gehört und wurde auch des Öfteren enttäuscht. Aber ich bleibe dabei und höre auf mein Herz und wähle Alex.” Damit steht es fest: Adriano und Leo müssen ihre Koffer packen und die Villa verlassen.

Nur echte Gefühle zählen

„Wir können nicht mit einem Haufen Fragen ins Finale gehen. Wir wollen am Montag keine Couples haben, die sich am Dienstag bei Instagram trennen. Deshalb ist das heute, das härteste Halbfinale in der Geschichte von ‘Love Island’”, so Jana Ina Zarrella zu den männlichen Islandern, die sich alle im Garten versammelt haben. „Wir wollen jetzt von euch wissen, wen ihr an eurer Seite haben wollt und warum. Oder warum ihr jemanden nicht mehr haben wollt!”

Paco muss als erster Farbe bekennen. Er steht auf und geht zum Herz auf dem Boden. Damit sagt er Ja zu Bianca: „Ich genieße jeden Moment mit ihr und hoffe auf weitere Momente mit ihr!” Doch denkt Bianca genauso? Ja! Strahlend kommt die 23-Jährige aus der Villa geeilt und fällt ihrem Paco um den Hals.

Auch Alex will an seiner Emilia festhalten: „Ich möchte sie weiter besser kennenlernen!” Aber Emilia sieht das anders. Sie kommt nicht zu dem Profiboxer in den Garten. Alex ist sichtlich überrascht: „Schade, ich bin enttäuscht!” Emilia erklärt: „Das hätte kein gutes Ende genommen. Ich glaube, das ist für ihn und für mich besser.”

Drei Couples trennen sich

Trotz der Trennung möchte Dennis Nicole noch eine Chance geben: „Es ist zurzeit keine einfache Situation zwischen uns. Ich habe in den letzten Tagen so viel nachgedacht. Jetzt schalte ich den Kopf einfach mal ab und höre auf mein Herz!”

Nicole entscheidet anders. Für sie gibt es kein Zurück zu ihrem Ex. „Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich glaube, dass wir draußen keine Beziehung führen können, dass wir immer aneinander geraten werden. Ich glaube, ich bin nicht die richtige Frau für ihn!”, erklärt Nicole ihre Entscheidung.

„Wenn ich sie anschaue, ihr Lächeln, ihre Blicke, ihre Küsse – es fühlt sich einfach gut an. Ich entscheide mich auf jeden Fall für Greta”, so Fynn, als er an der Reihe ist. In der Sekunde kommt seine „Perle” aus der Villa.

Auch Chris entscheidet sich für Finn Emma: „Leider haben wir noch nicht allzu viel Zeit gehabt uns kennenzulernen. Ich bin mir aber sicher, dass das Interesse beidseitig da ist.” Die 22-Jährige sieht es genauso und eilt zu ihrem Couple.

Als letzter Islander ist Amadu an der Reihe. Der Musiker sieht keine Zukunft für ihn und Julia: „Ich möchte das Beste für sie. Ich weiß nicht, ob wir von unseren Wesenszügen nicht zu unterschiedlich sind.” Julia hätte Amadu nicht aufgegeben, sie beginnt zu weinen.

Die Finalisten

Damit stehen mit Greta und Fynn, Bianca und Paco sowie Finn Emma und Chris drei Couples im Finale. Drei Couples haben sich getrennt: Emilia, Julia, Nicole, Alex, Amadu und Dennis ziehen als Singles aus der „Love Island”-Villa.

Wer gewinnt die Frühjahrsstaffel von „Love Island”? Welches Couple wird von der „Love Island”-Community zum Sieg gevotet? Und wird das Gewinnerpaar die 50.000 Euro Siegesprämie teilen?

Am 29. März 2021 das große Finale der „Love Island”-Frühjahrstaffel um 22.15 Uhr bei RTLZWEI.

