„Love Island“: Das ist die neue Granate Julia und sie steht auf Südländer

Nachdem am Donnerstagabend Kandidatin Dijana bei „Love Island“ bereits ausziehen musste, kommt heute eine neue Granate ins Haus. Julia will die aktuellen Pärchen-Konstellationen ordentlich aufmischen, schließlich sucht auch sie einen Mann fürs Leben.

Gegenüber RTL II erklärt sie: “ Ich bin schon lange bereit für die große Liebe. Ich habe oft gedacht, ich hätte den Richtigen gewählt und am Ende war er es nie. Ich habe gedacht, er sei der Mann fürs Leben, doch es war nicht so.“ Das soll sich nun ändern – ob einer der Kandidaten tatsächlich ihre große Liebe ist?

Sie steht auf den südländischen Typ

Auch wenn Julia im TV nach der Liebe sucht, wäre sie nicht bereit alle Register zu ziehen und sagt: „Auf gar keinen Fall bis zum Sex. Ich möchte rausgehen und noch in den Spiegel sehen können und auch nicht enterbt werden. (lacht)“

Übrigens, optisch sollte ihr Traummann rassig sein (wie oft haben wir das in der aktuellen Staffel schon gehört?): „Typ Gentleman und vom Optischen her eher ein südländischer Typ“, so Julia. Da wäre Yasin sicher ein guter Kandidat für sie – ob er auch auf Julia steht, werden wir heute Abend um 22:15 Uhr auf RTL II sehen.