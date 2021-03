„Love Island“: Granate Amadu steht auf kurvige Frauen

„Love Island“: Das ist Granate Amadu

11.03.2021 20:30 Uhr

Die weiblichen Islander warten schon sehnlichst auf sie: die männlichen Granaten. In Folge 4 ist es dann endlich so weit und Granate Amadu kommt auf die Liebesinsel. Was macht den Kölner mit ivorischen Wurzeln aus und auf welchen Typ Frau steht er?

Amadu wohnt in Köln und ist Musiker. Gemeinsam mit einem Kumpel bildet der sportliche 25-Jährige das Musikduo „HABAMA BROTHERS“. Er beschreibt sich selbst als verständnisvoller Frauenversteher, der sehr auf sein gepflegtes Äußeres achtet.

Bei „Love Island“ sucht Amadu nun die große Liebe: „Was bringen mir Ruhm und das große Geld, wenn man es mit niemandem teilen kann?“

Wie sieht die Traumfrau der Granate aus?

Amadu legt viel Wert auf ein gepflegtes Äußeres bei Frauen – denn das ist ihm auch bei sich selbst sehr wichtig. „Als erstes achte ich auf die Hände, denn damit macht man sehr viel“, erklärt der 25-Jährige im Interview mit RTLZWEI. Außerdem steht er auf weibliche Rundungen: „[…]Ich bin ein Mann und möchte spüren und fühlen, dass es eine Frau ist.“

Optisch sind Amadu in der letzten Staffel von „Love Island“ zwei Damen besonders aufgefallen: Die sportliche Melina und die stylische Geraldine seien da äußerlich genau sein Typ gewesen. Und in der restlichen Promiwelt? „Salma Hayek finde ich toll, auch wenn sie schon etwas älter ist.“

„Love Island“: Findet Amadu hier seine erste Freundin?

Dadurch, dass der junge Musiker beruflich viel unterwegs ist, hat er noch keine ernsthafte Beziehung geführt. Außerdem ist er sehr wählerisch und hat extrem hohe Ansprüche an eine Partnerin: „Ich suche die perfekte Partnerin.“ In einer Beziehung legt Amadu viel Wert auf gegenseitiges Vertrauen. Frauen mit Kontrollzwang sind dementsprechend ein No-Go für ihn.

Auf Instagram zeigt Amadu sich von einer anderen Seite

Auf seinem Instagram-Profil, wo ihm rund 5.000 Leute folgen, zeigt sich Amadu deutlich cooler und markanter mit lässigem Dreitagebart. Bei „Love Island“ hingegen wirkt der trainierte Kölner so glattrasiert schon eher bubihaft und gestriegelt. Doch wie gefällt Amadu den weiblichen Islander? Und welchen „Love Island“-Boy wird er damit zum Single machen?

„Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar – im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.