„Love Island“: Das sind die sechs aktuellen Paare

Bei der heutigen „Paarungszeremonie“ (was für ein grauenhaftes Wort) in der kandidatenverschleißenden Kuppelshow „Love Island“ waren die Jungs am Zug und sorgten mit ihrer Wahl für neue Konstellationen in der Villa.

Wir sorgen hier mal für einen aktuellen Überblick für die Fans und Neueinsteiger der Show.

Trotz Dauer-Streitigkeiten bleiben Mischa und Ricarda weiterhin ein Couple. Der gutaussehende Sidney kürt die quirlige Vivien zu seiner Herzensdame. Während Granate Roman sich für Studentin Lina entscheidet, bestätigt der charmante Italiener Danilo die Beziehung zu der süßen Melissa. Als Aleks nach vorne tritt halten Samira und Yasin hörbar die Luft an. Doch seine Wahl fällt auf die zurückhaltende Dana. Erleichtert schließt Yasin seine Samira in die Arme um den Couple-Status erneut zu bestätigen.

Neuzugang am Sonntag?

Als die Paare feststehen, verabschiedet sich Moderatorin Jana Ina mit den Worten „Ihr seid nicht mehr lange allein“. Aufgeregt und verunsichert verlieren sich die Islander in wilden Spekulationen über einen vermeintlichen Neuzugang. Wenige Minuten später liest Danilo eine neue Nachricht vor: „Ich komme… bald.“ Für die Islander steht fest, das kann nur eines bedeuten…

