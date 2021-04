„Love Island“: Datet Bianca Balintffy jetzt Luca Wetzel?

30.04.2021 12:12 Uhr

Bianca Balintffy hatte in der diesjährigen "Love Island"-Staffel kein Glück! Sie verließ zwar als Gewinnerin und gemeinsam mit ihrem Couple Paco Herb die Show, doch für eine echte Beziehung sollte es nicht reichen.

Zuerst verguckte sich Bianca Balintffy in den Ehrenmann, Hobby-Philosoph und Samariter Adriano Monaco, doch der wollte am Ende nicht so wie sie wollte und schoss die verliebte Bianca in den Wind.

Bianca war mit Paco vercouplet!

Rettung nahte in Form von Paco Herb und schnell wurden die beiden zu einem Couple. Sie konnten sogar als Sieger aus dem Format gehen, doch kurz nach dem Ende von „Love Island“ folgte die Trennung.

Danach wurde Paco immer mal wieder mit der blonden Gerda Lewis gesehen und es wurde bereits wild spekuliert, ob es zwischen der Ex-„Bachelorette“ und dem Tattoo-Fan gefunkt hat.

Sie besucht Freunde im Norden

Jetzt scheint es auch Neuigkeiten bei Bianca zu geben. Sie meldete sich nach einer kurzen Instagram-Pause bei ihren Followern und berichtete, dass sie einige Tage bei Familie und Freunden im Norden verbracht hat.

Bianca berichtet zwar nicht genau, wo sie sich aufgehalten hat, spricht aber darüber, dass sie zuvor noch nie an der Nordsee war: „Meine Story war in den letzten Tagen ein bisschen leerer als sonst. Ich habe ein paar Freunde und Familie im hohen Norden von Deutschland besucht und habe einfach die Zeit genossen, ein bisschen abzuschalten, Spaß zu haben und runterzukommen“, erklärt sie auf Instagram.

Date mit Luca Wetzel?

Sie zeigte sich in einer Story auch mit einem Hund und schrieb, dass sie einen neuen Freund gefunden habe! Aufmerksamen Hobby-Detektiven ist jedoch direkt etwas aufgefallen!

Denn der Hund, den Bianca als neuen Freund bezeichnete, tauchte auch in der Instagram-Story von Luca Wetzel auf. Der war im Vorjahr Kandidat bei „Love Island“ und fand auf der Liebes-Insel nicht die große Liebe. Und Luca wohnt ganz zufällig im „hohen Norden“ und zwar in Bremerhaven. Alles nur ein Zufall oder haben sich Bianca und Luca wirklich getroffen?

Luca passt in ihr Beuteschema!

Der schöne Luca ist genau wie Bianca aktuell Single. Bei „Love Island“ bandelte er im letzten Jahr mit der feurigen Nathalia Goncalves Miranda an, doch er entschied sich am Ende gegen sie und blieb Single.

Erst vor kurzen ließ er sich in der Türkei einer Haartransplantation unterziehen, um seine Geheimratsecken verschwinden zu lassen. Ein schönes Paar würden Bianca und Luca auf jeden Fall abgeben und schaut man sich ihre Verflossenen Paco und Adriano an, fällt Luca definitiv in ihr Beuteschema!

(TT)