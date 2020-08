30.08.2020 21:51 Uhr

„Love Island“: Der charmante Styler Josua ist bei der Richtigen zu allem bereit

Am Montagabend startet die neue Staffel von "Love Island" und Josua ist einer von vier Männern, der auf die große Liebe hofft.

Josua ist 24, Student und wohnt derzeit in Waghäusel. Was ihn zum perfekten Islander macht? „Ich passe

perfekt auf die Insel mit meinem Style und meinem Aussehen“. Als sein Beuteschema bezeichnet der Student „Frauen, die blond, groß und zierlich sind, mit einem tollen Po.“ Aber Äußerlichkeiten sind für den Islander nicht alles. „Klar achte ich auf das Äußere, aber wenn eine Frau nichts im Kopf hat und man sich nicht unterhalten kann, finde ich das sehr unattraktiv.“

Josua ist bereit für die große Liebe

Überraschenderweise haben ihn in den vergangenen Staffeln der Kuppelshow aber zwei Frauen umgehauen, die optisch so gar nicht zu seinem geschilderten Beuteschema passen. „Melissa hätte mir mit ihrer süßen Art sehr gut gefallen, obwohl sie optisch gar nicht mein Typ wäre. Optisch hat mir Asena auch gut gefallen.“ Ganz so festgelegt scheint der Student also nicht zu sein.

Bei „Love Island“ hofft er jedenfalls auf die große Liebe zu treffen: „Ich bin auf jeden Fall bereit fu?r die große Liebe und nicht auf der Suche nach mehr Followern.“ Auch wenn er gar nicht so der Typ für Liebe auf den ersten Blick ist. „Ich denke bei mir dauert es etwas, bis ich mich verliebe. Aber vielleicht passiert es ja, wenn die Richtige vor mir steht.“

Das sind seine No-Go’s

Falls Josua aber Mrs.Right auf der Insel begegnet, dann scheint er zu allen Schandtaten bereit. Gibt es eine Grenze? „Das kommt darauf an, ob ich jemanden finde, der zu mir passt“, so der 24-jährige. No-Go’s stehen für Josua aber fest: „Sex beim ersten Date geht bei mir nicht. Ich finde auch, dass man mit dem ersten Kuss etwas warten kann, aber das kommt auf die Situation an.“

Überzeugen will er die Ladies vor allem mit Style und zwei schlagkräftigen Attributen. „Ich bin eine 10. Mein Style macht mich aus und passt perfekt zu mir. Mein bestes Feature sind meine Oberarme. Die sind mein Statussymbol.“ Doch nicht nur die Körperlichkeiten, auch das gewisse etwas soll die Damen zum niederknien bringen. „Mit meiner charmanten Art bringe ich die Mädels um den Verstand.“

Galerie

„Ich bin immer zu 100 Prozent loyal!“

Hinter der top gestylten Fassade versteckt sich aber auch ein echter Romantiker. „Ich überrasche meine Freundin gerne mit kleinen Aufmerksamkeiten“, so Josua. Als die schönste Liebeserklärung empfindet der Schönling „wenn man sich gegenseitig mit verschiedenen Dingen immer mal wieder überrascht“. Außerdem sind ihm Loyalität, Ehrlichkeit und Treue in einer Beziehung sehr wichtig.

Scheint ja eigentlich ein ziemlich guter Fang der Josua, warum ist er eigentlich Single? „Die letzte Trennung habe ich sehr bereut und erstmal keine neue Partnerin gesucht.“ Das passt eigentlich nicht wirklich zu dem Ruf, den der Student zu haben glaubt. „Es könnte sein, dass die Leute über mich sagen, dass ich von einer in die nächste Beziehung springe, weil ich selten lange Single bleibe.“

Eifer sucht, was leiden schafftAls seine beste Eigenschaft nennt der Student seinen Charakter, gesteht aber auch seine größte Schwäche ein: „Ich bin sehr eifersüchtig. Was mich zum Brodeln bringt, ist wenn meine Freundin alleine feiern geht. Ich gehe lieber mit und weiß, dass wenn etwas ist, dass ich dann in der Nähe. Leider hat mich eine Ex-Freundin einmal in einem Clubbetrogen, seitdem bin ich da sehr eifersüchtig.“Ob für Josua die große Liebe auf der Insel wartet? Das siehst du bei „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“, Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.