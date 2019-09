„Love Island“: Die Jungs schicken Lisa und Julia nach Hause

Das passierte an Tag 15 bei „Love Island„: Für die Jungs steht am Abend die Stunde der Entscheidung an. Beratend ziehen sie sich zurück und kommen einstimmig zu dem Entschluss das Julia und Lisa die Villa verlassen müssen. Die Islander möchten vor allem den Neuankömmlingen Dana, Lina und Vivien die Chance geben jemanden zu finden!

Schließlich hatten die hauptberufliche Hochzeitsrednerin und die Kellnerin ausreichend Zeit auf „Love Island“ verbracht, ohne dass ein Funke übergesprungen ist. Ein Skandal!

Als sie den Mädels an der Feuerstelle ihre Entscheidung mitteilen, sind die verbleibenden Islanderinnen natürlich außer sich. Versteinerte Mienen, gefolgt von bitteren Tränen und wütenden Tiraden sorgen für Unverständnis und Kopfschütteln bei den Islandern. Ricarda, Melissa und Samira können sich kaum beruhigen.

In ihren Augen haben die Jungs mit dem Rausschmiss von Lisa und Julia die „Love Island“-Familie verraten. Was für ein Tralala!

„Ich habe damit gerechnet“

Das Trio kann die Entscheidung der Jungs für die drei „Granaten“ (RTL2-Jargon) in keiner Weise nachvollziehen und lässt sie das deutlich spüren. Studentin Lina, Soldatin Dana und Eiskonditorin Vivien sind ihnen schon vom ersten Tag ein Dorn im Auge. Sehen sie in den drei Granaten eine ernstzunehmende Bedrohung für ihren sicher geglaubten Couple-Status?

Lisa (22), Kellnerin aus Elsterberg, sagte nach ihrem Auszug: „Ich bin natürlich traurig, dass ich nicht mehr dabei bin, aber ich habe schon fast damit gerechnet, weil ich ja niemanden gefunden habe, der wirklich zu mir passt.“ Und der Kommentar von Julia (25) selbstständige Traurednerin aus Halle/Saale: „Auf der einen Seite bin ich schon sehr enttäuscht über die Entscheidung, auf der anderen Seite fällt mir auch ein kleiner Stein vom Herzen.“