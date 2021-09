„Love Island”: Diese drei heißen Frauen crashen die bestehenden Couples!

15.09.2021 18:03 Uhr

So viel „Hotness“ auf einem Fleck hat man lang nicht mehr gesehen! Während es zwischen Isabell und Robin kracht, wird es für die anderen Islanderinnen langsam eng. Sechs heiße Granaten sprengen die Show und sorgen für offene Münder und einiges an Herzschmerz.

Die guten alten Zeiten sind vorbei! Für die Islander gehts nun ans Eingemachte, denn sechs neue Granaten mischen das Insel-Leben auf. Während Lisa die neuen Single-Boys beim Camping kennenlernt, werden die Islander bei der Paarungszeremonie von einem Schlag getroffen. Mit Sylvie Meiss Überraschung haben sie sicherlich nicht gerechnet – drei neue Schönheiten hat die Blondine im Gepäck. Und diese haben freie Wahl unter den Islandern!

„Jetzt wird es ernst! Ich habe euch von Anfang an gesagt, bei ‘Love Island’ kann sich alles ganz schnell ändern und das wird es heute! Es ist Damenwahl heute und am Ende werden nicht alle von euch in der Villa bleiben!“, erklärt die Moderatorin. Doch wer sind die Schönheiten, die den Islander-Boys den Kopf verdrehen werden?

Angelina, Franziska und Jennifer wirbeln Love Island auf.

„Love Island“ – Das steckt hinter der Granaten-Blondine

Die hochgewachsene Blondine sorgt mit ihren stechenden Augen für einiges an Aufmerksamkeit. Franziska (27) ist zahnmedizinische Fachangestellte in Hannover und zeichnet sich besonders durch ihre Herzlichkeit aus. „Ich bringe die Jungs mit meiner lockeren Art um den Verstand“, meint sie und legt bei ihrem männlichen Gegenüber sehr viel Wert auf schöne Zähne und guten Humor. Eins ist sicher – ihr Traumboy muss sie zum Lachen bringen können. An die Liebe auf den ersten Blick glaubt die Blondine allerdings nicht. „Ich glaube auf jedem Fall an Verknallt-sein auf den ersten Blick“, erklärt sie und gibt sogar zu, sich an einem bestimmten Punkt in der Beziehung damit anfreunden zu können, nicht monogam zu sein.

Franziska crasht das Insel-Leben.

„Love Island“ – Granate Jennifer träumt von der Liebe auf den ersten Blick

Die süße Brünette steht etwas anders zum Thema Liebe auf den ersten Blick als die Granaten-Blondine. „Ja, daran glaube ich. Natürlich kann es da dann auch sein, dass man sich auf den ersten Blick hin täuscht“, erklärt sie und ist davon überzeugt, mit ihrer lockeren Art den Boys den Verstand zu rauben. Ob die wilde 23-jährige Studentin aus Köln die Boys mit ihrem „gewissen Etwas“ um den Finger wickeln kann, wird sich zeigen. Hoffen wir mal, dass sie keiner anlügt – das ist für sie nämlich ein richtiger Abturner. Aber nein, die Island-Boys können sich bestimmt benehmen…

Jennifer sorgt für Trubel im Paradies.

Angelina – „Love Island“ – Granate auf der Suche nach dem schönsten Lächeln

Die Jüngste unter den drei heißen Granaten ist Angelina, eine 21-jährige Assistentin aus Wien. Ihre besondere Augenfarbe und ihre ruhige Art machen sie zu einem echten Hingucker, der die Islander verzaubern wird. „Ich habe einen besonderen Charakter, strahle eine gewisse Ruhe aus und denke, dass ich mich gut mit jedem verstehen kann“, meint die Schönheit und ist davon überzeugt, dass die Jungs auf ihre coole Art anspringen werden. Die 21-Jährige ist auf der Suche nach einem passenden Gegenstück, das genauso gelassen, witzig und selbstbewusst ist wie sie. Nur überheblich darf der Traumboy nicht sein, sonst muss sie sich leider auf die Suche nach einem neuen machen.

Angelina bezaubert als echte Schönheit.

Schmeißen sie die anderen Islanderinnen raus?

Die anderen Isländerinnen waren sichtlich geschockt, als Sylvie Meis die drei Granaten einfach so auf Bewohner losgelassen hat. Immer deutlicher wird, dass bei der heutigen Damenwahl nicht alle in der Villa bleiben werden und die drei Granaten für einigen Trubel sorgen. Welche Couples werden die Granaten crashen? Wer wird nach der Paarungszeremonie allein dastehen?

„Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. (FS)

Die Islander sind nach Ankuft der Granaten geschockt.