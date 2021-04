„Love Island“: Hat AYTO-Jill jetzt etwa ein Auge auf Paco geworfen?

20.04.2021 18:03 Uhr

Bei „Are You the One“ hat Kandidatin Jill Lange kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie auf tätowierte Männer steht. Hat die Beauty jetzt etwa ein Auge auf „Love Island“-Gewinner Paco geworfen?

Nachdem sich Paco (25) und Bianca (23) im Finale von „Love Island“ noch innige Liebesschwüre vorgelesen haben, scheint jetzt wenige Wochen später schon wieder alles aus und vorbei zu sein. Auf Instagram haben die beide die gemeinsamen Fotos gelöscht und zudem klargestellt, dass sie sich zu der Sache zwischen sich nicht mehr äußern möchten.

Jill steht auf Tattoos

Klingt also ganz danach, als hätte Jill Lange (20) von „Are You the One“ freie Bahn, sich den durchtrainierten Ex-Soldaten zu angeln. Seit der Kuppel-Show weiß man, dass der Tattoo-Freak optimal in ihr Beuteschema passen würde. In einer Frage-Antwort-Runde bei Instagram hat die Beauty zudem gerade verraten, dass sie den Hottie durchaus attraktiv findet.

Gleiche Frisur wie Bianca

Zudem hat sich die 20-Jährige zuletzt lange brünette Extensions verpassen lassen, womit sie zumindest frisurentechnisch aussieht wie Pacos „Love Island“-Crush Bianca. Dass Jill dem Hottie nicht abgeneigt ist, ist auch den Followern von Bianca nicht entgangen, die bereits fleißig gegen die „Are You the One“-Teilnehmerin hetzen.

Hater schießen gegen Jill

Die scheint sich nämlich auch bestens mit Bianca zu verstehen, zumindest kommentiert Jill fleißig die Posts der „Love Island“-Siegerin. Zu Biancas letztem Post schrieb die 20-Jährige beispielsweise „atemberaubend.“ Für viele Hater ein Anlass, um gegen Jill zu schießen.

„Gerade hast du noch gesagt, dass Paco dein Typ ist. Zeig mal bisschen Frauensupport“, forderte zum Beispiel einer. Jills Antwort darauf: „Ich kenne Paco nicht und es war eine rein objektive Bewertung (…) Ich wollte damit nur sagen, wer meinem Beuteschema entspricht.“ Momentan sieht es jedenfalls ganz danach aus, als hätte Paco weder an Bianca noch an Jill Interesse.

Stattdessen hat sich der Frauenschwarm zuletzt mit Influencerin Gerda Lewis getroffen und scheint ansonsten die meiste Zeit damit zu verbringen, mit seinen Kumpels abzuhängen.