"Love Island"-Stars Laura & Tobi: Sind sie noch ein Paar?

11.03.2021 21:00 Uhr

In der letzten Staffel „Love Island“ funkt es bei Laura und Tobi so doll, dass sie eine Beziehung eingehen. Doch sind die beiden jetzt mehrere Monate später überhaupt noch zusammen?

Laura und Tobi finden in der letzten Staffel „Love Island“ zueinander und sind auch nach Drehschluss ein echtes Couple. Doch vor Kurzem kamen Trennungsgerüchte auf. Was dran ist, haben die beiden jetzt verraten…

Sie entschieden sich für die Liebe

In der letzten Staffel „Love Island“ sind sie DAS Traumpaar: Tobi und Laura – und das obwohl die beiden die Show gar nicht nicht gewinnen. Tatsächlich verlassen die beiden die Kuppelshow recht früh, da Tobi von den anderen Islandern rausgewählt wird. Laura ist am Boden zerstört und bekommt von der Kuppelshow die Möglichkeit, die Show für Tobi zu verlassen. Sie geht auf den Deal ein und seitdem sind die beiden in einer Beziehung.

„Wir hatten eine Krise in unserer Beziehung“

Vor Kurzem ziehen allerdings dunkle Wolken am Beziehungshimmel auf, denn viele Fans fragen sich in letzter Zeit, ob die „Love Island“-Stars überhaupt noch zusammen sind. Auf Instagram reden Laura und Tobi jetzt Klartext: „Ja, wir hatten eine schwierige Phase, wir hatten eine Krise in unserer Beziehung.“ Doch eine Trennung stand bei der 21-Jährigen und ihrem Freund nie im Raum.

Alle Pärchen-Bilder sind verschwunden

Der Grund für die brodelnde Gerüchteküche: Die zwei Reality-Stars folgen sich nicht mehr auf Instagram – und auch alle gemeinsamen Fotos von dem Pärchen sind auf beiden Kanälen verschwunden. Was hat es also damit auf sich? Laut Laura und Tobi soll das einfach aus Emotionen heraus passiert sein.

