01.02.2021 16:59 Uhr

„Love Island“: Starttermin der Frühjahrs-Staffel bekanntgegeben?

"Love Island"-Fans dürfen sich freuen! Bereits am Ende der vergangenen Staffel gab es den Hinweis, dass es eine zusätzliche Staffel der beliebten Kuppelsendung geben könnte.

Im September vergangenen Jahres endete die vierte Staffel von „Love Island“ und damit ein vierwöchiger Marathon vor dem Fernseher und viele Fans schauten schon wehmütig auf die kommende Staffel.

Das Warten hat ein Ende

Doch einigen aufmerksamen TV-Zuschauern ist im Finale etwas aufgefallen. Denn beim letzten Spiel der Islander erklärte „Love Island“-Sprecher Simon Beeck: „Die gehen zu grob mit unserer schönen Deko um, die brauchen wir noch. Die nächste Staffel kommt vielleicht schneller als ihr denkt, Zwinker-Zwinker!“

Jetzt bestätigte der Sender RTLZWEI eine zusätzliche „Love Island“-Staffel im Frühjahr und gab sogar endlich den Starttermin bekannt. Das Warten hat ein Ende!

Starttermin steht fest

In der „Love Island“-App ist seit neuestem ein Timecode platziert, der die Stunden bis zum Start der neuen Staffel herunter zählt. Und laut dem Timecode müssen sich Fans nicht einmal mehr zwei Monate gedulden.

Die neue „Love Island“-Staffel startet demnach am Mittwoch, den 3. März um 20:15 Uhr. Ob dem wirklich so ist, das bestätigte der Sender noch nicht, aber die Fans sind jetzt schon völlig aus dem Häuschen.

Erfolgreiche letzte Staffel

„Love Island“ startete in Deutschland erstmals im Jahr 2017 und jeweils mit einer Staffel im Spätsommer. Nach dem Erfolg der letzten polarisierenden Staffel, wäre eine zusätzliche Ausgabe im Frühjahr also gar nicht mal so undenkbar.

Außerdem ist die Reality-Sendung stets die ideale Brutstätte für potenzielle Trash-Stars von Morgen, schließlich braucht auch das Dschungelcamp oder das „Sommerhaus der Stars“ stets neue Kandidaten…

(TT)