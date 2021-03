„Love Island“ Tag 13: Fynn sauer auf Greta: „Alte, fuckst du mich ab!“

22.03.2021 16:55 Uhr

Nachdem am Sonntag bei "Love Island" ganz viele Tränen kullerten, gibt es jetzt ein Glück wieder ganz viel Amore! Vor allem zwischen "Feta" und Amadu und Julia!

Vorerst wird jedoch die neue Granate begrüßt, die sich bereits gestern angekündigt hat. Mit einem heißen Hüftschwung will sie die Männer betören. Bei ihrer Ankunft in der Villa beeindruckt Liza mit einer imposanten Bauchtanz-Performance die männlichen Islander mächtig.

Die neue Granate kommt nicht gut an

Das gefällt den Islanderinnen so gar nicht. Zudem eckt sie auch mit ihrer selbstbewussten Art an. Greta und Emilia ziehen sich zum Lästern zurück. „Durch ein paar Aussagen wirkt sie schon etwas eingebildet, also ein bisschen zu viel Selbstbewusstsein”, so Greta. „Ich habe auch gar nicht das Bedürfnis zu ihr hinzugehen und mit ihr zu reden. Mein Fall ist sie nicht!”

Tags darauf kommt es beim Villa-Spiel noch dicker: Gleich drei Torten landen in Lizas Gesicht. „Ich weiß, wir kennen uns noch nicht so lang, aber die Sympathie hat bei mir nicht so gestimmt, wie bei den anderen Mädels”, so Dennis bevor auch seine Sahnetorte im Gesicht der 22-Jährigen landet.

Adriano will Bianca verkuppeln

Adriano will seine Ex Bianca wieder glücklich sehen und hat einen Kuppel-Plan ausgeheckt. „Wenn du dich zu Bianca hingezogen fühlst, dann fühl dich frei das auch zu zeigen”, so der 26- Jährige zu seinem Bro‘ Paco. „Wenn ich das sehen würde, dann würde es mich glücklich machen!”

Kaum ist Paco angefixt, schnappt Adriano sich direkt Bianca: „Ich habe mit Paco geredet und habe das Gefühl, dass ihr gut zueinander passen würdet!” Der Samen ist gesät und geht auch direkt auf. Bianca sucht ganz offen das Gespräch mit Paco und gibt zu: „Ich will nicht, dass du denkst, dass du die zweite Wahl bist. Wenn du mit mir im Startcast gewesen wärst, wäre es für mich keine Frage gewesen, wen ich gewählt hätte!”

Paco, aktuell vercoupelt mit Angelina, ist auch ehrlich: „Du bist die Person, die mich am meisten kickt und die interessanteste Frau hier in der Villa für mich!” Und so wirft der 25-Jährige seinen Stolz, seine Bedenken und sein schlechtes Gewissen gegenüber seinem Couple über Bord und nimmt Biancas Einladung zu einem romantischen Date ohne zu zögern an. Adrianos Plan ist innerhalb kürzester Zeit aufgegangen! War das etwa zu schnell oder warum freut sich der Oberkuppler dann nicht für das strahlende Date-Paar?

Streit bei Greta und Fynn?

Nichts geht über ein Nutellabrot am Abend. Die einen mögen es mit Salami oben drauf, wie Angelina, und die anderen möchten einfach ein gleichmäßig geschmiertes Toast, wie Greta. Mit viel Liebe schmiert Fynn seiner Greta ein Nutellatoast – aber für die Blondine nicht gut genug. Trotzig schmiert sie nach.

„Alte, fuckst du mich ab eh”, Fynn ist richtig genervt. Nie kann man der 21-Jährigen was recht machen. „Fynn kann einfach die Nutellabrote nicht ordentlich schmieren, der hat nur ein bisschen Nutella in die Mitte gemacht, das war nicht schön”, erklärt Greta den Skandal in der Strandhütte. Als der Verkäufer dann einfach das Brot selber isst, ist sein Couple beleidigt. Alle Kuschel- und Knutschversuche werden zickig abgeblockt. „Ich bin sauer”, stellt Greta eiskalt klar.

„Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.