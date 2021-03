„Love Island“ Tag 17: Die Couples drehen sich im Kreis und keiner versteht Gefühle

26.03.2021 18:29 Uhr

Couple-Chaos in der „Love Island"-Villa: So kurz vor dem Finale herrscht ein ganz schönes Durcheinander auf der Insel der Liebe. Nicole und Dennis stecken in einer Dauer-Grundsatzdiskussion über ihre Gefühle fest. Emilia und Alex kriegen Herz und Kopf weiterhin nicht sortiert.

Bianca und Paco hingegen haben ein ganz anderes Problem. Die Gedanken, Blicke und Finger der 23-Jährigen kreisen einfach weiter um ihren Ex Adriano. Paco spürt das und hat Angst um sein Couple. Hilft da vielleicht die Challenge „Liebestunken“, bei der die Couples beweisen müssen wie gut sie sich kennen, weiter?

Nicole und Dennis haben wohl zu viel ge-fullcircled

Sie drehen sich im Kreis! Dennis fehlt, dass Nicole über ihre Sorgen spricht. Sie will sich seiner Gefühle endlich sicher sein. „Ich komme mir so dumm vor, wenn ich merke, dass ich mehr gebe und empfinde. Dann kann es halt sein, dass ich zehn Schritte zurückgehe“, vertraut sich Nicole Alex an. „Ich habe es so im Gefühl, dass ich auf die Fresse fliegen werde!“

Auch Dennis ist nicht glücklich, wie es mit Nicole läuft. Nachdem sich die Stuttgarterin ihm gegenüber vor dem Schlafengehen abweisend gibt, platzt ihm der Kragen. „Ich frage was ist los, das wird ignoriert. Es ist immer dasselbe: sie will nie darüber reden. Mit allen redet sie den ganzen Tag und wenn ich sie anspreche, kommt nix. Ich habe da kein Bock mehr drauf“, ätzt der 27-Jährige gegenüber Fynn.

Immer diese sexuelle Tension mit dem Ex

Bianca im Gefühlschaos. Eigentlich ist die hübsche Rheinbergerin glücklich mit Paco. Aber ihr Ex Adriano schwirrt der 23-Jährigen noch immer im Kopf rum. Beim Talk mit den Mädels wird klar, dass Bianca nicht mit Adriano abgeschlossen hat.

Sie gesteht: „Ich wünsche mir, dass ich die Zeit, die ich mit Adriano hatte, hier auch mit jemand anderen hätte. Mit Adriano wäre ich bereit gewesen, da hätte ich voll Bock drauf gehabt. Es ist so schwer, wenn der Ex immer um einen herum streicht. Deshalb hasse ich es, wenn ich hier so rumlaufe und meine sexuelle Tension dahin steuert.“

Krass, dass das bei Paco nicht so sei, wundern sich die Mädels. Doch nicht nur Biancas Gedanken hängen an Adrianos Body. Sie sucht auch den Körperkontakt zum Münchner und klatscht ihm auf den Po. Dass etwas im Busch ist, merkt auch Paco. Die nächste Paarungszeremonie steht heute Abend an und die Frauen dürfen wählen. Für wen schlägt Bianca Herz wirklich? Paco oder Adriano?

„Islander versenken“ statt „Liebestunken“

Challenge Zeit – jetzt wird’s ernst. Wie gut kennen die Couples einander? Stimmen ihre Antworten überein? Besser ist es, denn wenn die Meinungen auseinander gehen, gibt es keine Punkte, sondern einen Abgang ins Wasserbecken für das Couple. Leo und Chris moderieren das Spiel.

„Bei welchem Film muss Paco weinen“, wollen sie von Bianca und Paco wissen. Oh oh, die Antwort stimmt nicht überein und dann plumpst das Couple auch schon in den Wassertank. Amadus Lieblingsfilm? Abkühlung ins Nasse für das Paar, denn Julia kennt die Antwort nicht. Na so war das aber nicht gedacht!

Welches Couple hat am Ende der Challenge den Test wohl am besten gemeistert? So viel vorweg, kein Couple kommt trocken davon.

„Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar – im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.