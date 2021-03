„Love Island“ Tag 5: Liebes-Drama, Paarungszeremonie und Pietro Lombardi

„Love Island" Tag 5: Liebes-Drama, Paarungszeremonie und Pietro Lombardi

12.03.2021 18:15 Uhr

Die Islander ahnen es schon: Die nächste Paarungszeremonie steht an. Wer wählt wen zu seinem Couple? Amadu entscheidet sich, zu kämpfen. Sein Ziel: Bianca. Das trifft Livia hart, schließlich hat sie sich einen Tag zuvor in die 25-jährige Granate schockverliebt.

Apropos Liebe! Was die Islander nicht wissen: „Love Island”-Fan Pietro Lombardi steht nur wenige Meter von ihnen entfernt vor der Villa-Tür und verkündet: „Es riecht nach Liebe!” Der fünfte Tag bei „Love Island“ verspricht Spannung und Gefühlschaos auf der Liebes-Insel.

Diese Dame ist bei den Islandern heiß begehrt

Angriff auf Bianca! „Ich komme hier als Granate rein und ich will natürlich auch eine Eroberungslust an den Tag legen. Ich werde nicht sagen, die kennen sich alle und dann Däumchen drehen!”, so Amadus klare Ansage gegenüber Adriano.

Hinter der coolen Adriano-Fassade brodelt es. Sofort will der 26-Jährige abchecken, was Bianca denkt und versucht, mit Komplimenten bei ihr zu punkten: „Wie geht’s dir mit den Neuen und wie geht es dir mit mir? Dass du von Amadu zum Date ausgewählt wurdest, war für mich keine Überraschung, weil du hier am attraktivsten und interessantesten bist. Aber du hast mir auch nie das Gefühl gegeben, dass ich mir groß Sorgen machen muss.“

Bianca: „Ich bin hier, um erobert zu werden”

Bianca ist ihr Adriano zu siegessicher. Sie kontert: „Ruh’ dich mal nicht aus. Ich bin auch hier, um erobert zu werden”. Hat Amadu das etwa gehört? Im Zweier-Talk mit der begehrten Islanderin gibt der auf jeden Fall alles: „Du bist ’ne tolle Frau. Du hast wirklich eine schöne Ausstrahlung. Ich bleibe bei dir am Ball und da ist mir ein Adriano egal!“

Granate Livia am Rande der Verzweiflung

Livia will natürlich wissen, was Bianca mit Amadu im Zweier-Talk besprochen hat. Als sie erfährt, dass der Musiker um Bianca kämpfen will, ist sie tief verletzt: „Ich könnte jetzt anfangen zu heulen“. Gesagt, getan: „Ich will nicht jemanden, der mich nicht will. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Wäre ich einfach bei Breno geblieben, dann wäre alles cool gewesen und ich hätte das Ding hier ganz normal durchziehen können ohne eine Heulsuse zu sein.“



Große Frustration: Islanderinnen kommen an ihre Grenzen

Und es bleibt nicht bei Tränen. Bei Livia kommt ganz viel hoch, die 27-Jährige ist völlig aufgewühlt und bricht emotional zusammen. Alle Versuche der anderen Islanderinnen sie mit Komplimenten aufzumuntern, prallen an ihr ab: „Alles sagen, du siehst gut aus, aber trotzdem will mich niemand! Niemand will mich zu einhundert Prozent. Das ist im wahren Leben schon immer so gewesen und jetzt hier auch.“

Ähnlich geht es Emilia, denn ihr Herz schlägt für Gretas Couple Fynn. Die sympathische Blondine hat sogar schon mit dem Gedanken gespielt, die Show zu verlassen. Welche Islanderin kann den 23-Jährigen letztendlich für sich erobern? Wird Fynn bei seinem Couple Greta bleiben oder möchte er Emilia näher kennenlernen?

Überraschungsgast Pietro Lombardi: „Es kann alles passieren!“

Pietro Lombardi ist bekennender „Love Island“-Fan. Seine Live-Instagram-Kommentare in den Werbebreaks von „Love Island“ sind mittlerweile Kult. Auch liefert sich der Sänger live bei Instagram lustige Schlagabtausche mit Jana Ina Zarrella. Jetzt endlich hat er es geschafft. Pietro Lombardi steht vor der „Love Island“-Villa auf Teneriffa und postet neue Stories.

Was treibt den Sänger auf die Liebesinsel?

Auch den Innenhof mit der Feuerstelle bestaunt der Kölner. „Seit fast drei Jahren kommentiere ich ‚Love Island‘ auf meiner Instagram-Seite und jetzt wollte ich mir das Ganze mal live ansehen. Es ist sehr, sehr schön hier zu sein. Endlich, nach über zwei Jahren, sagt RTLZWEI, du darfst dir das mal anschauen. Ich bin geschmeichelt. Es ist sehr interessant hier – und es ist romantisch. Es riecht nach Liebe! Die große Liebe, das wünschen wir uns doch alle, oder?“

Ist Pietro wirklich nur hier, um mal „Love Island“ Luft zu schnuppern? „Es kann alles passieren!“

