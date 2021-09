„Love Island“ Tag 6: Zwei Rauswürfe, heiße Küsse und eine neue Granate!

06.09.2021 12:11 Uhr

Das war Tag 6 bei „Love Island": Diesmal fliegen dank Zuschauer-Voting gleich zwei Frauen raus! Außerdem gibt es ein Eifersuchts-Drama, endlich heiße Küsse zwischen Jannik und Lena und Granate Jess mischt den Laden so richtig auf.

Große Premiere bei „Love Island“ an Tag 6: Zum ersten Mal kommt der Drama-Alarm-Button zum Einsatz und verpasst den Islandern eine große Überraschung. Mit zwei Flugtickets und einem Zuschauer-Voting werden zwei Islanderinnern direkt in das nächste Flugzeug nach Deutschland gesetzt. Lena und Jannik knutschen wild auf ihrem ersten Date und Neu-Granate Jess sorgt für Furore.

Landeanflug Deutschland

Time to say Goodbye. Sarah und Sina müssen ihre Koffer packen. Sie erhalten die zwei Tickets nach Deutschland und damit endet ihre Suche nach der wahren Liebe bei „Love Island“. Die Zuschauer wurden gefragt, welche Islanderin bisher am meisten Initiative gezeigt hat die große Liebe zu finden. An der Feuerstelle erhalten die Jungs abwechselnd Nachrichten und lesen die Voting-Ergebnisse vor.

Lisa, Sarah und Sina müssen wegen Rauswurf bangen

Am Ende müssen Lisa, Sarah und Sina zittern. Dennis bekommt eine Nachricht und liest vor: „Sarah, Sina und Lisa. Ihr müsst nun um euren Verbleib in der Villa zittern, denn es gibt nur noch einen freien Platz“.

Die entscheidende Nachricht erhält Domenik, der verkündet: „Die Letzte von euch, die noch eine zweite Chance bekommt, ist Lisa“. Es folgt ein trauriger Abschied von den zwei Mädels und so richtig können es die Islander auch nicht glauben, wie schnell die Reise von Sina und Sarah vorbei war. Doch auf „Love Island“ kann ja bekanntlich alles passieren.

Die berühmten letzten Worte

„Ich bin unendlich traurig darüber, die Villa verlassen zu haben. Die Leute sind mir in dieser kurzen Zeit sehr ans Herz gewachsen. Aber auf der anderen Seite, denke ich, das hat alles seine Gründe. Bei mir hat es einfach nicht gefunkt, es war einfach nur Friendzone für mich dabei“, so Sina nach ihrem Aus bei „Love Island“. Auch Sarah ist traurig über ihr Ausscheiden: „Ich bin traurig, weil wir so eine schöne Zeit hatten. Ich habe wirklich gehofft jemanden kennenzulernen. Aber jetzt gönne ich es jedem, der noch einziehen wird, jemanden kennenzulernen. Ich habe auf jeden Fall vor, meine 33-Punkte-Liste bei Seite zu packen und mehr auf mein Herz zu hören.“

Jess‘ Dating Marathon

So kann der Morgen doch startet – Dennis erhält eine Nachricht von Jess für ein Date. „Du bis mir gestern besonders aufgefallen. Lass die anderen noch ein bisschen schlafen. Freu dich in Zwischenzeit auf ein schönes Frühstück mit mir“, schreibt die Kaiserslauternerin. Auf einer traumhaft schönen Finca erwartet Jess den 22-jährigen Fitnesstrainer. Es wird gefrühstückt, geflirtet und am Pool gechillt. „Du siehst auch mega aus. Der erste Eindruck passt, weißt du, und wenn die Gespräche stimmen, wer weiß wohin das führt“, so Dennis im Komplimente-Rausch.

Lena & Jannik: Endlich heiße Küsse

Ein Villa-Spiel steht an. Die männlichen Islander sortieren nacheinander den Islanderinnen unterschiedliche Begriffe zu: #Hottie, #BFF, #Girlfriend, #Sommerflirt, #Playerin, #Showgirl stehen zur Wahl. Für diejenigen, die die Begriffe Hottie und Girlfriend bekommen, gibt es noch einen Kuss obendrauf. Klar, dass Jannik seiner Lena einen dicken Schmatzer auf den Mund verpasst. Dennis setzt aber noch einen drauf und knutscht noch heftiger mit ihr

Jannik platzt vor Eifersucht

Jannik is not amused: „Ehrlicherweise habe ich mir das gar nicht richtig angeguckt! Ich wollte einfach für mich klarstellen, wie es ist die Lena zu küssen. Für mich hat es sich richtig und gut angefühlt!” Da ahnt Jannik noch nicht, dass er ganz bald die Chance auf echte Zweisamkeit und Küsse mit seinem Couple bekommt. Am Abend dürfen die beiden auf ein Date. Und dort lässt der Kölner Lenas Lippen wieder glühen. „Ich fühle mich wirklich wie ein kleines Kind, das gerade Süßigkeiten geschenkt bekommen hat”, so Lena über beide Ohren strahlend nach ihrem ersten richtigen Kuss mit Jannik.

