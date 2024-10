Kuppelshow mit TV-Prominenz Sylvie Meis über „Love Island VIP“: „Es wird glamouröser als je zuvor“ Sylvie Meis präsentiert unter der Sonne Griechenlands die VIP-Ausgabe der Kuppelshow „Love Island“. Im Interview erzählt die Moderatorin, was das Spin-off vom Original unterscheidet, welchen Vorteil die Islander haben und was sie selbst im Sommer an Highlights erlebt hat.