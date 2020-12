24.12.2020 12:25 Uhr

Luca Hänni: Hinreißende Liebesbotschaft von seiner Christina

Tänzerin Christina Luft veröffentlicht liebevolle Worte an ihren Freund, den Schweizer Gesangsstar Luca Hänni.

In der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ lernten sich der Ex-„DSDS“-Sieger und die Tänzerin dieses Jahr kennen und lieben. Im Juli bestätigten die Turteltauben dann, was die Fans bereits geahnt hatten: Zwischen ihnen hat es gefunkt.

Seitdem versorgen sie ihre Follower immer wieder mit süßen Pärchenfotos. Auch Christina Lufts neuester Post lässt keine Zweifel daran, wie verliebt die Stars ineinander sind.

Erste gemeinsame Festtage

„Ich freue mich schon auf das erste gemeinsame Weihnachten mit dir“, schreibt die hübsche Brünette neben ein Foto, das einen innigen Moment zwischen den beiden auffängt. Zeit mit ihrem Schatz zu verbringen sei das Einzige, was sich die 30-Jährige dieses Jahr zu Weihnachten wünsche. „Ich könnte nicht glücklicher sein, diese besondere Zeit mit dem Menschen zu verbringen, der mich jeden Tag zum Lachen bringt und mein Herz zum Tanzen. Mit dir ist alles so leicht und ich hab dieses Jahr keine Wünsche auf dem Zettel, denn meine sind doch schon alle in Erfüllung gegangen!“, schwärmt sie.

Reaktionen von Promis

Ihr Liebster Luca Hänni ließ nicht lange mit einer Antwort auf sich warten. „Ich freue mich auch, meine Traumfrau“, schrieb der Schweizer Sänger und fügte ein Herz-Emoji hinzu.

Auch ihre prominenten Freunde freute sich mit dem Paar. So hinterließen etwa Motsi Mabuse und Evelyn Burdecki Emojis, die ihre Entzückung über das Liebesglück der Turteltauben ausdrückten. (Bang)