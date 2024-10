Runder Geburtstag am 8. Oktober Luca Hänni wird 30: Seine Tochter hat ihn entschleunigt

Luca Hänni besuchte am 27. September gut gelaunt das Event "30 Jahre RTL Exclusiv" an Bord der "Mein Schiff 7" im Hamburger Hafen. (ae/spot)

SpotOn News | 07.10.2024, 15:19 Uhr

Erfolg im Showbusiness und Glück in der Liebe: Luca Hänni hat mit seinen bald 30 Jahren schon einiges erlebt. Besonders seine kleine Tochter hat den Alltag noch einmal kräftig auf den Kopf gestellt, wie der Sänger in einem neuen Interview verraten hat.

Kurz vor seinem 30. Geburtstag am 8. Oktober hat Sänger Luca Hänni eine positive Zwischenbilanz gezogen. "Irgendwie lief das bei mir ungewollt wie im Bilderbuch alles sehr traditionell ab: Haus, Heiraten, Kind", offenbarte er in einem Interview. Genau das fände er aber "megaschön".

Neue Prioritäten

Mit seiner kleinen Familie, die er mit Ehefrau Christina (34) gegründet hat, habe sich noch einmal ein "ganz neuer Horizont" aufgetan, der andere Prioritäten bringe, sagte der "DSDS"-Sieger von 2012 im Interview mit "bunte.de". Seine Sichtweise auf das Leben habe sich seit der Geburt seiner Tochter im Juni verändert. "Davor ging es immer viel ums Business und die Karriere. Das ist auch gut, das treibt einen an. Aber jetzt ist es total schön, einen kleinen Menschen zuhause zu haben, den das alles null interessiert." Es sei für ihn "recht entschleunigend", Vater zu sein. "Es hat ein bisschen Geschwindigkeit rausgenommen." Und so wird er auch seinen runden Geburtstag zunächst einmal entspannt zuhause bei einem gemütlichen Essen mit seinen Liebsten verbringen.

Das Baby verändere das Leben "auch vom Zeitmanagement her" sehr. "Wir waren früher beide recht spontan unterwegs, gerade mit unseren Jobs. Jetzt ist da ein kleiner Mensch, um den man sich kümmern muss und gerade in der Anfangszeit legen wir viel Wert darauf, dass wir diese Zeit fürs Kind wirklich haben." Schließlich sei diese Nähe "unvergleichlich" und sie könnten sich noch gar nicht von der Kleinen trennen. "Diese Verbindung zu spüren, ist verblüffend."

Weitere Babys? "Das ist jetzt noch ein bisschen zu früh"

Stolz berichtete der junge Vater von den Fortschritten seiner Tochter: "Inzwischen lächelt sie sogar schon ein bisschen mit Ton. Das ist richtig cool – es passiert einfach jede Woche etwas Neues." Auch die Beziehung zu seiner Ehefrau, die er einst bei "Let's Dance" kennenlernte, habe sich durch den Nachwuchs verändert. Die Liebe sei noch größer geworden. "Es gibt noch mal ein anderes Empfinden, wenn man das alles miteinander erlebt und sich da gut ergänzt." Und das sei bei ihnen der Fall: "Ich bin sicher ein bisschen der Aktivere. Gerade mache ich ein bisschen mehr im Haushalt und koche mehr, dafür ist meine Frau ein bisschen mehr mit der Kleinen zusammen, allein schon wegen des Stillens."

Ob es noch mehr Kinder im Hause Hänni geben wird, dazu hält sich der Schweizer allerdings etwas bedeckt: "Ich glaube, das ist jetzt noch ein bisschen zu früh." Man müsse schauen, was die Zeit so bringe. Hänni betont: "Jetzt genießen wir erst mal die Kleine."

Moderationsjobs und Live-Podcast

Und auch beruflich steht einiges an: Vor Kurzem hat der bald 30-Jährige seinen neuen Song "Love Me Better" veröffentlicht. Ab dem 19. Oktober moderiert er mit seiner Ehefrau die Live-Show "YOUNG ARTISTS – Best of Switzerland", ab dem Frühjahr wird er zudem als neuer Moderator der KiKa-Musikshow "Dein Song" zu sehen sein. Zusammen mit seiner Liebsten führt der Musiker auch den Podcast "Don't Worry, Be Hänni", mit dem sie im kommenden Jahr auch vor Publikum auftreten. Die Premiere soll am 6. Januar 2025 in Basel erfolgen.

Der Sänger und die Profitänzerin lernten sich 2020 bei "Let's Dance" kennen. Wenige Monate nach dem Show-Finale gaben sie ihre Beziehung bekannt, im Sommer 2023 folgte die Hochzeit. Mitte Juni 2024 kam ihr erstes Kind zur Welt. Die kleine Familie lebt gemeinsam in Luca Hännis Heimatland, der Schweiz.