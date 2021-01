10.01.2021 21:43 Uhr

Lucas Cordalis will noch mehr Kinder

Daniela Katzenberger machte bereits mehrmals in der Öffentlichkeit klar: sie will keine weiteren Kinder. Ihr Ehemann Lucas Cordalis sieht das aber anders.

Mit Töchterchen Sophia sind die Katzenbergers eigentlich die perfekte, kleine Familie. Doch Lucas Cordalis sehnt sich nach Familienzuwachs. Gegenüber der Illustrierten „Closer“ verriet er, welche Nachricht der Musiker am liebsten über sein eigenes Privatleben in den Medien lesen würde. „Daniela Katzenberger ist wieder schwanger.“

„Nie wieder mit Babybauch“

Es ist nicht so, als hätten es die beiden nach der Geburt von Sophia nicht versucht, doch nach mehreren Monaten verkündete die Blondine: “ Ich werde wohl nie wieder mit einem Babybauch zu sehen sein“.

Was Daniela Katzenberger wohl zu dem Wunsch ihres Mannes sagt?! Immerhin es ist mutig von dem 53-Jährigen öffentlich in den Raum zu werfen, dass die Familienplanung doch noch nicht abgeschlossen sei. „Das Thema ist noch nicht vom Tisch“ so der Sänger. Außerdem wünsche sich Töchterchen Sophia sogar auch noch ein Geschwisterchen.

Ehekrise vorprogrammiert?

Bei vielen Paaren entwickelt sich der Wunsch nach einem Kind oder auch einem weiteren Kind irgendwann auch oft zu einer ausgewachsenen Ehekrise, vor allem, wenn sich ein Partner bereits dagegen entschieden hat. Bleibt also abzuwarten, wie Daniela mit der Sehnsucht ihres Mannes umgeht. Bisher hat sie nicht auf die öffentlichen Aussagen ihres Mannes reagiert.