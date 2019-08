Lucia Strunz, Joelina Drews & Co..: Die Kinder der Stars früher und heute (5)

Sonntag, 4. August 2019 21:52 Uhr

Promi-Kinder sind meist schon im Kindesalter Teil der High-Society und wachsen vor den Kameras der Welt auf. So manchen heutigen Star kennt man daher oft schon als Mini-Version ihrer Eltern, wie beispielsweise Lucia Strunz (20), Joelina Drews (23), Aurora Ramazzotti (22), Davina (16) und Shania Geiss (14).

Lucia und Thomas Strunz

Die Tochter von Dirndl-Designerin Claudia Effenberg (53) und Ex-Nationalspieler Thomas „was erlaube” Strunz (51) war nie sonderlich im Mittelpunkt der Auftritte ihrer Eltern und Stiefpapa Stefan Effenberg (50), aber schon immer mit dabei.

Heute sieht das ganz anders aus. Die 20-jährige ist nämlich gerade auf dem besten Weg in die Model-Fußstapfen ihrer Frau Mama zu treten, nur mit mehr Textil. Heute macht die Studentin im Bereich „Global Brand und Fashion Management“ eigene Schlagzeilen, beispielsweise wenn sie auf Instagram ihren durchtrainierten Körper zeigt. Ihren jüngeren Bruder Thomas sah man hingegen weniger oft und so sind heutige öffentliche Auftritte doch etwas Besonderes.

Joelina Drews

Jürgen (74) und Ramona Drews (45) Töchterchen Joelina war bei Veranstaltungen ebenfalls häufig schon als Kind zu Gast, wenn auch nicht die Hauptperson. Außerdem wurde die Familie oft auf Mallorca von den Medien begleitet. Zwischenzeitlich sah man dann mal mehr von der damaligen Teenagerin, so konnte man beispielsweise auf dem TV-Sender Vox verfolgen, wie sie ihre Musikkarriere in Gang bringen wollte.

Bereits im Alter von 14 Jahren veröffentlichte die heute 23-jährige ihre erste Single „Trendsetter“. In den darauffolgenden Jahren kamen noch die Titel „Mia“, „Skybar“ und vier weitere hinzu. Im Schlager fühlt sie sich eher weniger zuhause, versuchte sich allerdings trotzdem schon als Songwriterin in diesem Bereich. Seit etwa zwei Jahren arbeitet sie regelmäßig im Tonstudio an neuen Projekten.

Aurora Ramazzotti

Die Tochter von Moderatorin Michelle Hunziker (42) und Sänger Eros Ramazzotti (55) sah man hier und dort in den Medien. Der damals noch kleine Racker wurde jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgehalten, wie ach ihre Halbschwestern Sole (5) und Celeste Trussardi (4) bisher. Zwar besuchte auch Aurora schon früh das ein oder andere Event mit ihrer Mutter, doch den Weg in die Öffentlichkeit suchte sie sich später eher selbst aus.

Heute ist die 22-jährige in Italien bereits ein gefragtes Model und auch Moderatorin, eifert also vollends ihrer Mutter nach. Außer in einem Punkt: Michelle wurde bereits mit 19 Jahren erstmals Mutter, Aurora hat diese Altersgrenze nun schon überschritten. Obwohl die italienischen Medien aktuell munkeln, dass das Mutter-Tochter-Duo gleichzeitig schwanger wäre. Bestätigt wurde das bisher jedoch nicht.

Davina und Shania Geiss

Davina Shakira (16) und Shania Tyra Geiss (14) sind schon im zarten Alter von sieben und sechs Jahren in die Öffentlichkeit geraten. Seit Januar 2011 sind sie neben ihren Eltern Carmen (54) und Robert (55) in der Sendung „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ regelmäßig auf RTL2 zu verfolgen. Dort kann man ebenfalls miterleben, wie sich die kleinen Mädchen zu nun schon richtigen Teenagern entwickelt haben – Zickereien inklusive.

Mittlerweile sind die beiden auch aktiv in den sozialen Medien unterwegs, unter anderem auf Instagram. Außerdem ist zumindest von der jüngeren Shania bekannt, dass sie neben der Schule fleißig an einer Karriere als Model hin arbeitet. Das Schwesternduo ist häufig zusammen zu sehen, scheinen ein Herz und eine Seele. Dennoch gibt es auch kleinere Streitereien und Neid zwischen den Mädchen. Öffentlich sah man das Ende Juni in einem Video, als Shania zu ihrem Geburtstag eine teure Rolex-Uhr von den Eltern erhielt und Schwester Davina beleidigt abdampfte.

Ob es gut ist, seine Kinder als Prominenter in die Öffentlichkeit zu bringen, oder nicht, das muss wohl jeder für sich beurteilen. Offensichtlich hat das ja oder nein hier nicht unbedingt zu heißen, dass die Kids automatisch auch berühmt werden und auch nicht unbedingt, dass alle Promi-Kinder verwöhnte Bälger sind.