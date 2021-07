„Lucifer“: Staffel sechs startet im September

25.07.2021 18:00 Uhr

Es ist offiziell: Die sechste und finale Staffel von "Lucifer" startet am 10. September 2021.

Ursprünglich sollte „Lucifer“ nach der 3. Staffel enden, dann wollte der Streaming-Anbieter Netflix nach der 5. Staffel einen Schlussstrich ziehen. Im Juni 2020 folgte die Ankündigung einer weiteren sechsten Staffel, dieses Mal soll es allerdings wirklich die letzte sein. Nun hat Netflix das Startdatum bekannt gegeben: Tom Ellis (42) und Co. werden ab dem 10. September 2021 auf das große Finale hinarbeiten.

„Lasst uns ein letztes Mal böse sein“, heißt es auf dem offiziellen Twitter-Account von „Lucifer“. Dazu wurde auch gleich ein erster Trailer veröffentlicht, der einige Szenen aus den bisherigen Staffeln enthält.

let's be bad one last time ? #lucifer s6 arrives on @netflix september 10th pic.twitter.com/DgD0X0qrfR

— Lucifer (@LuciferNetflix) July 25, 2021