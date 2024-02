Beauty & Fashion Lucy Liu über ihre Hautpflegeroutine

Bang Showbiz | 09.02.2024, 16:00 Uhr

Lucy Liu enthüllte, dass sie ihre Haut einfach in Ruhe lässt, um ihren makellosen Teint zu erhalten.

Die 55-jährige Schauspielerin ist für ihren strahlenden Teint bekannt und gab zu, dass sie gar keine Hautpflegeroutine habe, weil sie ihre Haut lieber in Ruhe lassen möchte.

Die Darstellerin erzählte in einem Interview gegenüber ‚LifeMinute.TV‘: „Meine Haut? Ich mache gar nichts. Keine Gesichtsbehandlungen, Peelings. Ich denke, es geht einfach darum … es in Ruhe zu lassen.“ Wenn es darum geht, ihren Stress abzubauen, macht es sich die ‚Drei Engel für Charlie‘-Prominente am liebsten mit einem guten Buch gemütlich oder übernachtet bei ihrem Sohn Rockwell, der 2015 mithilfe einer Leihmutter zur Welt kam. „Ich ziehe meinen Pyjama dann früh an, bevor die Sonne untergeht, und mache es mir mit einem Buch oder mit einem Hörbuch gemütlich. Ich übernachte bei meinem Sohn. Wir haben gerade einen Hund adoptiert. Machen Sie es sich einfach gemütlich und entprogrammieren Sie sich etwas von allem anderen, was so passiert.“ Als Lucy nach einem Lebensratschlag gefragt wurde, sagte sie: „Gib nicht auf. Ich denke, es ist so einfach, gib dich selbst nicht auf.“ Liu liebe zudem alles „Spirituelle“ und ist ein Fan von Meditation.