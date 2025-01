Schauspielstar verstorben „Lücke in unseren Herzen“: „Sesamstraße“ trauert um Horst Janson

Horst Janson und Samson in der "Sesamstraße". (jom/spot)

SpotOn News | 28.01.2025, 15:21 Uhr

Schauspieler Horst Janson ist tot. In seiner Karriere übernahm er zahlreiche Fernsehrollen und erreichte auch das junge Publikum durch seine Auftritte als "Horst" in der "Sesamstraße". Die Kindersendung hat ihn nun in den sozialen Medien gewürdigt.

Die Fernseh- und Filmwelt trauert um Horst Janson (1935-2025). Die deutsche Schauspiellegende ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Mit Unterbrechungen war er von 1980 bis 1985 in der Kinderfernsehserie "Sesamstraße" zu sehen. Der offizielle Instagram-Account hat Janson nun für seinen Einsatz in einem rührenden Post gedankt.

Herzlichkeit und Humor

"Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von Horst Janson, der uns als 'Horst' in der Sesamstraße mit seiner Herzlichkeit und seinem Lächeln verzauberte", heißt es in dem Beitrag. In der Serie waren neben zwei der beliebten Puppen zwei Schauspieler zu sehen, die meist unter ihren wirklichen Vornamen in Erscheinung traten. Weiter heißt es in dem Posting: "Seine Auftritte brachten Generationen von Kindern zum Lachen und lehrten uns wertvolle Lektionen." Der Verlust Jansons hinterlasse "eine Lücke in unseren Herzen", erklären die Macher. "Ruhe in Frieden, lieber Horst."

Das Posting zeigt ein altes Schwarz-Weiß-Bild von einem Auftritt Jansons in der Sendung. In der Kommentarspalte trauern die Fans, die den Schauspieler und "Sesamstraße"-Co-Star Liselotte "Lilo" Pulver (95) fest mit ihrer Kindheit verbinden. So ist dort unter anderem zu lesen: "Unvergessen, die Sesamstraße mit Horst und Lilo, ich hab's geliebt", "Ich mochte dich so gern in der Sesamstraße" oder "Meine Kindheit. Gute Reise, lieber Horst".