Lukas Podolski positiv auf Coronavirus getestet

Lukas Podolski befindet sich nach einer Coronavirus-Infektion in Quarantäne. (tae/spot)

25.08.2021 14:31 Uhr

Lukas Podolski ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Fußballstar befindet sich nun in Quarantäne. Derzeit hat er "keine Symptome", wie er erklärt.

Lukas Podolski (36) wurde positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich nun in Quarantäne. Das bestätigte der Fußballstar dem Sender RTL. „Mich hat’s leider erwischt. Ich habe Corona und muss leider erst mal in die Quarantäne“, erklärt er. Podolski habe „keine Symptome“. „Mir geht’s eigentlich so wie die letzten Wochen und Monate auch“, stellt der 36-Jährige klar.

Es tue ihm jedoch weh, dass er nun „Das Supertalent“ verpasse, „worauf ich mich sehr gefreut habe“. Erst kürzlich haben die Dreharbeiten der 15. Staffel der Show, in der Lukas Podolski am Jurypult sitzt, in Köln begonnen. „Ich hatte sehr viel Spaß“, erzählt der Kicker, der derzeit beim polnischen Verein Górnik Zabrze unter Vertrag steht. „Das fällt jetzt erst mal weg und das ist bitter. Aber das Leben geht weiter.“

Wie es mit der Sendung nach dem positiven Corona-Test des Fußballspielers weitergehen soll, will RTL in Kürze bekanntgeben. Die neue Staffel soll im Herbst 2021 starten. Neben Podolski sitzen die niederländische Moderatorin Chantal Janzen (42) und Designer Michael Michalsky (54) in der Jury. Moderiert wird die Show von Lola Weippert (25) und Chris Tall (30).

Lukas Podolski war noch beim Arzt

Vor fünf Tagen war Lukas Podolski noch beim ehemaligen Mannschaftsarzt des FC Bayern und der deutschen Fußballnationalmannschaft, dem Orthopäden Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (79). „Immer wieder schön, Dich in München zu besuchen“, schrieb der Fußballstar zu Fotos auf Instagram, die unter anderem die beiden in den Praxisräumen zeigen. „Danke für Deine Hilfe & Unterstützung all die Jahre.“