Lukas Podolski wird zum Kunstwerk – von Kinderhand

Dank seinen Kindern: Lukas Podolski wird zum Kunstwerk

10.03.2021 17:00 Uhr

Lukas Podolski lässt anscheinend so einiges mit sich machen - vor allem, wenn es seine Kinder sind. Die durften dem Fußballer jetzt nämlich ein Umstyling verpassen!

Lukas Podolski (35) ist nicht nur Profi-Fußballer und erfolgreicher Unternehmer, sondern auch ein absoluter Super-Dad. Das stellt der gebürtige Pole jetzt mal wieder unter Beweis…

Podolskis Körper wurde zum Kunstwerk

Scheint, als wäre im Hause Podolski das Papier ausgegangen . Und da stellt sich Papa Poldi natürlich direkt selbst zur Verfügung, um seinen zwei Kindern Louis (12) und Maya (4) trotzdem den ultimativen Mal-Spaß zu ermöglichen. In seinem neuesten Instagram-Post sieht man das Ergebnis der lustigen Aktion, denn der 35-Jährige ist von oben bis unten mit Herzen, Smileys und anderen süßen Kinder-Kritzeleien beschmiert.

Seine Fans sind begeistert

Scheint, als wären nicht nur Lukas‘ Kinder von ihrem Kunstwerk begeistert. Auch die Fans des Fußballers sind von der süßen Aktion hin und weg. Ein Follower schwärmt unter dem Bild: „Coolster Daddy Ever“. Ein anderer kommentiert mit lachenden Emojis: „Ein lebendes Kunstwerk… Jetzt darfst du nicht mehr duschen gehen!“

Auch Daniela Katzenberger bekam ein Umstyling

Nicht nur Podolski ließ sich von seinem Nachwuchs „verschönern“. Auch Daniela Katzenberger (34) bekam von ihrer Tochter Sophia (5) ein komplettes Umstyling – inklusive Tüllrock und Krönchen. So ging es für die Frau von Lucas Cordalis (53) dann auch noch in den Supermarkt. Dafür gibt es von den Fans ganz schön viel Lob: „So bist du einkaufen gegangen. Dazu gehört echt Mut. Hut ab!“

Das steckt hinter der Aktion

Doch was steckt wirklich hinter der Aktion der beiden Promi-Eltern? Ist das alles wirklich nur Spaß? Nein! Mit der lustigen Aktion machen Lukas und Daniela Werbung für den neuen Netflix-Film „Yes Day“, der Mitte März erscheint. Dabei geht es nämlich um die Eltern Allison und Carlos, die sich dazu entscheiden ihren Kindern für einen ganzen Tag nur mit „Ja“ zu antworten. Egal ob Werbung oder nicht: Die Kids der beiden hatten so oder so eine Menge Spaß!

