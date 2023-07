Musik Luke Combs: Stolz auf die Reaktionen auf sein ‚Fast Car‘-Cover

Bang Showbiz | 18.07.2023, 12:00 Uhr

Luke Combs verriet, dass er sich darüber freue, Tracy Chapman dabei zu helfen, „neue Meilensteine“ erreichen zu können.

Der ‚Fast Car‘-Hitmacher schaffte es vor kurzem an die Spitze der Charts, nachdem er dem Klassiker der Folk-Sängerin aus dem Jahr 1988 einen Country-Touch verlieh, wobei auch Tracy verkündete, dass sie sich durch die neue Version des Songs „geehrt“ gefühlt habe.

In einem Gespräch mit ‚Billboard‘ enthüllte Luke: „Ich spiele das jetzt seit mehr als sechs Jahren bei meinen Live-Shows und jeder – ich meine jeder – in all diesen Stadien kann sich mit diesem Song identifizieren und singt mit. Das ist die Gabe einer übernatürlichen Songschreiberin. Der Erfolg meines Covers ist unvorstellbar und ich finde es so cool, dass Tracy wieder Anerkennung findet und neue Meilensteine erreicht hat. Ich liebe es, dass sie da draußen ist und all die Liebe spürt, und dass sie mir ein Shout-out gegeben hat! Danke, Tracy!“ Der Country-Sänger gab auch zu, dass der Erfolg seines Covers ihn „mehr überrascht hat, als man sich vorstellen kann“, wobei es aber ein Lied sei, das er schon lange mit sich trägt.