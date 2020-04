Luke Evans: Pinke Haare in der Quarantäne

Luke Evans hat während der Corona-Pandemie seine Quarantäne dafür genutzt, um sich einen völlig neuen Look zuzulegen.

Der Schauspieler postete auf Instagram ein Video in dem er seine neuen rosa Haare präsentiert. „Mein Morgengeschenk von Mutter Natur“, schrieb Luke zu dem Clip. Während er gefilmt wird, kippt er frischen Saft aus einer Kokosnuss in ein Glas. Er fügte hinzu: „Rosa Haare sind egal, dafür ein glücklicher Samstag und bleibt zu Hause.“

Der 40-Jährige wohnt derzeit mit seinem Freund Rafael Olarra am Strand. Haley Bennett, die im Film „The Girl on the Train“ Lukes Frau spielte, scheint ganz schön eifersüchtig auf seinen Quarantänestandort zu sein. Sie kommentierte: „Wo bist du? Pfui!“ Er antwortete: „Florida.“