Nach geschmacklosen Paralympics-Witzen Luke Mockridge: Sechs Auftritte seiner Comedy-Tour abgesagt

Luke Mockridge verliert nach seinen geschmacklosen Äußerungen über paralympische Sportler zunehmend Engagements. (lau/spot)

SpotOn News | 10.09.2024, 15:32 Uhr

Komiker Luke Mockridge bekommt immer mehr die Konsequenzen seiner herabwürdigenden Witze über behinderte Sportler zu spüren. Gleich sechs geplante Comedy-Auftritte seiner anstehenden Tour sind bislang abgesagt worden.

Für den Komiker Luke Mockridge (35) ziehen seine geschmacklosen Witze über die Paralympics immer mehr Konsequenzen nach sich. Nachdem sein neues Sat.1-Comedyformat vom Sender gestrichen worden ist, sind auch ganze sechs Auftritte seiner geplanten "Luke Mockridge – Funny Times"-Tour abgesagt worden. Nicht stattfinden werden demnach Comedy-Performances am 14. September in Mainz, am 15. und 16. Oktober in Bonn, am 17. Oktober in Siegen sowie am 25. und 26. Oktober in Gelsenkirchen.

Haus der Springmaus sagt Auftritte von Luke Mockridge ab

Auf der Webseite vom Veranstaltungsorts Frankfurter Hof Mainz ist zu lesen: "Die für den 14.09.2024 geplante Show von Luke Mockridge, der FUNNY TIMES-Tour im Frankfurter Hof in Mainz wurde vom Veranstalter (Konzertbüro Schoneberg GmbH) abgesagt." Gründe für die Absage werden in dem Beitrag nicht genannt.

Auch Mockridges geplante Auftritte in Bonn werden nicht stattfinden. "In Absprache mit der Agentur und dem Künstler, haben wir entschieden, die beiden Veranstaltungen von Luke Mockridge am 15.10. & 16.10 abzusagen", heißt es diesbezüglich auf der Webseite des Veranstaltungsorts "Haus der Springmaus". Die Einrichtung distanziert sich "mit aller Deutlichkeit von Äußerungen, die auf diffamierende und respektlose Art und Weise Menschen mit Behinderung lächerlich machen", ist zur Begründung der Absage dort noch zu lesen.

Auch die Auftritte des Komikers am 25. und 26. Oktober in Gelsenkirchen sind gecancelt. "Mit großer Irritation und Bestürzung haben wir die Äußerungen von Luke Mockridge im Rahmen des Podcasts 'die Deutschen' zum Thema Paralympics sowie Menschen mit Behinderungen zur Kenntnis genommen […]. Wir empfinden seine Äußerungen als menschenverachtend und beschämend", steht auf der Webseite des Veranstalters emschertainment. "Die für den 25. und 26. Oktober 2024 geplanten und bereits ausverkauften Shows in der Gelsenkirchener KAUE" würden daher nicht stattfinden.

Mockridges geplanter Auftritt am 17. Oktober im Leonhard-Gläser-Saal der Siegerlandhalle ist ebenfalls abgesagt, wie der Webseite der Siegerlandhalle zu entnehmen ist.

Die Aussagen und die entsetzten Reaktionen

Auslöser für Entrüstung und Kritik war eine Folge des Podcasts "Die Deutschen" von Nizar (40) und Shayan, in dem Mockridge zu Gast war und in der es auch um die Paralympischen Spiele ging. In der bereits Mitte August veröffentlichten Episode riss Mockridge geschmacklose Witze auf Kosten von Menschen mit Behinderung. Unter anderem die ehemalige Bahnradsportlerin und zweifache Olympiasiegerin Kristina Vogel (33), die seit einem Trainingsunfall im Jahr 2018 querschnittsgelähmt ist, kritisierte Mockridges Aussagen mit deutlichen Worten als "menschenverachtender Sch**".

In der Folge cancelte Sat.1 das Comedy-Quiz "Was ist in der Box?". Mockridges TV-Comeback hätte eigentlich am 12. September ausgestrahlt werden sollen. Auch an einer Veranstaltung des Comedy-Formats "Night Wash" nahm der Komiker kurzfristig nicht teil. Eigentlich hätte Mockridge am vergangenen Sonntag (8. September) gemeinsam mit weiteren Komikern im Schlosspark in Paderborn auf der Bühne stehen sollen. Der Comedy-Abend fand auch statt – nur eben ohne den Sohn des Schauspielpaares Bill Mockridge (77) und Margie Kinsky (66).