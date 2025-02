Datingshow Luna Schweiger: Absage als RTL-Bachelorette wegen Führungszeugnis

Luna Schweiger wird nicht die nächste Bachelorette. (mia/spot)

SpotOn News | 19.02.2025, 23:10 Uhr

Luna Schweiger war tatsächlich mit RTL in Verhandlung als mögliche Promi-Bachelorette. Die Idee scheiterte, weil die Schauspielerin kein Führungszeugnis vorlegen wollte, wie sie "Bild" verriet.

Luna Schweiger (28) wird wohl nicht als neue Bachelorette bei RTL Rosen verteilen. Zwar bestätigte sie die Gerüchte, Gespräche mit dem Sender gehabt zu haben – einer Teilnahme erteilte die Schauspielerin und Tochter von Til Schweiger (61) aber eine Absage, wie sie der "Bild" verriet. Ein Grund dafür ist offenbar ihr Führungszeugnis.

Video News

Auf der "Place to B"-Party verriet Schweiger, dass sie tatsächlich einen Termin mit der Produktion von RTL hatte. Allerdings hätte der Sender "am Ende" ein Führungszeugnis von Schweiger gewollt. Dieses wollte die Schauspielerin offenbar nicht beantragen. Mit möglichen Vergehen oder Straftaten hat dies angeblich nichts zu tun. Schweiger versicherte laut "Bild": "Ich habe mich dann gefragt: wieso? Das meiste steht ja eh leider in der Presse. Mein Führungszeugnis ist clean. Ich werde keinen Mann entführen, nur vielleicht verführen!"

Eigene Datingshow?

Dass Luna Schweiger in Zukunft vor den Augen der Öffentlichkeit datet, könnte unter Umständen aber trotzdem geschehen. Nach den Bachelorette-Gerüchten hätte sie viel Zuspruch "von allen möglichen Leuten" bekommen, berichtet Schweiger. Und weiter: "Und alle sind enttäuscht, wenn ich ihnen sage, dass es nur ein Gerücht ist. Jetzt überlege ich tatsächlich, eine eigene Dating-Show zu machen! Alle scheinen ja darauf zu warten."

Schweiger verriet auf der Party auch, womit man sie als Mann beeindrucken kann. Notwendig seien demnach Humor, das Herz am rechten Fleck, Manieren, Interesse an Sport und Kochen – und das beherrschen von Zaubertricks schadet wohl auch nicht.

Wer bei Schweiger landen will, sollte allerdings auch auf sein Schuhwerk achten. Bei einem Event in der Styling Lounge von Deichmann erzählte die 28-Jährige letztes Jahr: "Ich mache das wirklich jedes Mal. Ich weiß nicht wieso, aber bei mir wird auf jeden Fall immer auf die Schuhe geschaut."