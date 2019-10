Lustige Reaktionen auf Kylie Jenners Trennung von Travis Scott

Das Internet glüht förmlich: In den sozialen Medien überschlagen sich die lustigen Reaktionen zur Trennung von Kylie Jenner und Travis Scott.

Kylie Jenner (22) hat es gerade selbst bestätigt: Ihre Beziehung mit Travis Scott (28) ist Geschichte. Die Fans können es nicht glauben! Noch so eine Promi-Liebe, die dem Familienalltag nicht standhalten konnte, zerbricht vor ihren Augen.

Und dann auch noch das: Kurz nach der Trennung filmen Paparazzi die junge Milliardärin dabei, wie sie bester Laune mitten in der Nacht in das Studio ihrer Ex-Freundes Tyga (29) marschiert (wir berichteten). Kein Wunder, dass das Internet bei dieser Flut an News zu Kylie explodiert. Hier sind die lustigsten Reaktionen auf das turbulente Liebesdreieck der Superstars.

Was sagt Töchterchen Stormi dazu?

Die kleine Stormi ist noch einmal zwei Jahre alt und schon gehen ihre Eltern getrennte Wege. Sollte sie das Temperament ihrer Tanten geerbt haben, rastet die Kleine gerade richtig aus.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von HOLLYWOOD UNLOCKED (@hollywoodunlocked) am Okt 3, 2019 um 10:06 PDT

Das nächtliche Date mit Tyga

Was sollen wir dazu sagen? Ist nichts dran an der Sache, wie Kylie Jenner behauptet, sind die beiden einfach nur Freunde oder ging es nachts im Studio noch heiß her?

Freude bei den Angestellten

Endlich keine Rosenblätter mehr! Die Angestellten werden hinter vorgehaltener Hand das Liebesaus bejubeln.

Someone said this kylies maid now that she don’t gotta clean up all those damn rose petals ???#KylieJenner pic.twitter.com/YYDmlSR4eI — Erikasplaygrounnd (@ErikaHasan3) October 4, 2019

Oder doch der Kardashian-Fluch?

Wie es heißt, soll auf der Kardashian-Familie ein Fluch lasten: Jedem. der in ihren Dating-Kreis gerät, werden schreckliche Dinge widerfahren.