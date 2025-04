Musik Lzzy Hale von Halestorm dachte, Einladung zu ‚Back to Beginning‘ wäre Fälschung und antwortete nicht

Lzzy Hale performs with Halestorm at Little Caesars Arena in Detroit - Getty - December 2021 BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.04.2025, 18:00 Uhr

Lzzy Hale von Halestorm reagierte nicht auf Sharon Osbournes E-Mail, in der sie die Band einlud, beim letzten Konzert von Black Sabbath aufzutreten.

Die Musikerin zweifelte daran, dass die Mail „echt“ war.

Die 41-jährige Sängerin ist die einzige Frau, die eingeladen wurde, beim starbesetzten ‚Back to the Beginning‘-Event aufzutreten, bei dem unter anderem die Originalbesetzung von Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward auftreten wird. Auch Auftritte von Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Alice In Chains und Lamb Of God sind geplant.

Im Gespräch mit Audacy Music sagte Lzzy: „Alter, wir haben also diese E-Mail von [Ozzys Frau und Managerin] Sharon Osbourne bekommen. Und ich habe sie zwei Tage lang nicht beantwortet. Denn ich frage mich: ‚Ist das echt?‘ Es ist wild. Ich bin ein Black Sabbath-Fan, seit ich 11 bin. Das erste Riff, das ich je auf einer Gitarre gelernt habe, war ‚Heaven And Hell‘ von Black Sabbath. Es ist auch eine Ehre, die einzige Frau zu sein, die gefragt wird, dabei zu sein.“

Mehrere von Lzzys Sängerkolleginnen, darunter Taylor Momsen von The Pretty Reckless und Evanescence-Frontfrau Amy Lee, haben ihr vor ihrem Auftritt bei ‚Back to the Beginning‘, der am 5. Juli im Villa Park in Birmingham stattfinden wird, gesagt, wie „stolz“ sie sind. Sie fügte hinzu: „Ich habe mit meinen Freundinnen Taylor Momsen und Amy Lee und Maria Brink und all meinen Schwestern in diesem Genre gesprochen und sie sind alle so stolz auf mich. Und ich sagte: ‚Hey, Mädels, ich trage euch bei mir. Ihr werdet im Geiste da sein. Ich werde euch Mädchen so stolz machen.'“