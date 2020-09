30.09.2020 12:33 Uhr

Mac Davis gestorben: Er schrieb auch legendäre Elvis-Songs

Der US-amerikanische Singer-Songwriter und Schauspieler Mac Davis ist tot. Während seiner langen Karriere schrieb er auch mehrere Hits für den "King of Rock 'n' Roll".

Mac Davis (1942-2020) ist tot. Der US-amerikanische Singer-Songwriter und Schauspieler ist am Dienstag in Nashville nach einer vorangegangenen Herzoperation gestorben. Dies berichtet das Branchenblatt „The Hollywood Reporter“ unter Berufung auf Jim Morey, den langjährigen Manager Davis‘. Morey bezeichnete den Sänger in einem Statement als seinen besten Freund und eine „Musiklegende“, dessen „wichtigste Arbeit“ jedoch die eines „liebenden Ehemannes, Vaters, Großvaters und Freundes“ gewesen sei.

Eigene Hits und Songs für Elvis

Davis erklomm 1972 mit seinem Lied „Baby, Don’t Get Hooked on Me“ den Thron der US-Charts, hatte Mitte des Jahrzehnts seine eigene „The Mac Davis Show“ auf dem US-Sender NBC und war später neben Auftritten in Film und Fernsehen auch am Broadway zu sehen.

Außerdem war Davis für mehre Songs des „King of Rock ’n‘ Roll“, Elvis Presley (1935-1977), verantwortlich. So schrieb der Sänger unter anderem den Elvis-Hit „In the Ghetto“ und zusammen mit Billy Strange (1930-2012) „A Little Less Conversation“ sowie „Memories“. Auch „Don’t Cry Daddy“ stammt aus der Feder von Davis.

(wue/spot)