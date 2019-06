Mac Miller (†): Das ist der neue Song mit „Free Nationals“

Donnerstag, 13. Juni 2019 17:48 Uhr

Mac Millers posthume Musik wurde veröffentlicht. Der kürzlich verstorbene Rapper, der im letzten September im Alter von nur 26 Jahren an einer Überdosis starb, nahm eine Strophe für den The Free Nationals-Song ‚Time‘ auf, auf dem auch die Stimme von Kali Uchis zu hören ist.

An einer Stelle rappt er: „Aber verlass mich nicht, verlass mich nicht / Weil es sich gut anfühlt, sich leicht zu fühlen (Yeah) / Es ist eine Weile her und ich bin wie verändert.“ In dem Lied rappt der Künstler über die Schwierigkeiten, sich in einer schwierigen Beziehung zu befinden und über die Lügen, die sich Partner gegenseitig erzählen.

The Free Nationals, die am besten als die Begleitband von Anderson Paak bekannt ist, trat im Rahmen eines Memorial-Konzertes für den Rapper im letzten Oktober auf. Stars aus der Musikindustrie waren anwesend, um den verstorbenen Rapper zu ehren, indem sie Cover seiner Lieblingssongs im Greek Theatre in Los Angeles spielten und dabei von den The Free Nationals unterstützt wurden. Bei dem Event wurde Geld für den The Mac Miller Circles Fund gesammelt, das an unterpriviligierte Jugendliche in der Heimatstadt des Rappers in Pittsburgh, Pennsylvania, gehen wird.